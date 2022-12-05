В кафе «Ямагучи» в Сухом Логу нашли ловушки для грызунов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сухом Логу (Свердловская область) на 90 суток приостановили деятельность кафе «Ямагучи», которое является должником. Там нашли многочисленные нарушения, в том числе плесень на стенах и ловушки для грызунов, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

«В цехе сырья есть подтекания с потолка, трубы отопления и водоснабжения не зашиты в короба, из-за этого нет стыка между полом и стеной, и в этом месте скапливается грязь, остатки приманок от грызунов. Стены покрыты плесенью, рабочая одежда хранится с верхней. Выявлен ряд других нарушений», — рассказали приставы.

В результате работу кафе приостановили на 90 суток, так как оно признано опасным для посетителей. Вход опечатали, а руководителя предупредили об ответственности, если он решит возобновить работу точки.

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