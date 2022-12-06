Власти Нижневартовска сообщили, когда пройдет прощание с погибшими при взрыве газа

07 декабря 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

8 декабря состоится прощание с двумя погибшими Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В администрации Нижневартовска (ХМАО) сообщили, что первые похороны пострадавших при взрыве газа в жилом доме на улице Мира состоятся 8 декабря. По остальным дата прощания еще не назначена. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы города Ирина Воликовская. «Сейчас мы прорабатываем с каждой семьей погибших дату и все остальные нюансы по организации прощания. Даты предварительные есть по двум семьям, они уже определены. Завтра, в четверг, предположительно, прощание с двумя семьями. По остальным будет понятно сегодня к концу дня», — сообщила заместитель главы Нижневартовска Ирина Воликовская. Также Воликовская добавила, что организацию прощания администрация города берет на себя. Родственникам нужно лишь определиться, где, как и когда они желают захоронить своих близких. «Каждая семья определяет место захоронения самостоятельно, мы принимаем любой их запрос и организуем, как они хотят», — добавила Воликовская. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начали переселять жителей из поврежденного в результате взрыва многоквартирного дома. Пострадавшим предоставят жилье из маневренного фонда города.

В администрации Нижневартовска (ХМАО) сообщили, что первые похороны пострадавших при взрыве газа в жилом доме на улице Мира состоятся 8 декабря. По остальным дата прощания еще не назначена. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы города Ирина Воликовская. «Сейчас мы прорабатываем с каждой семьей погибших дату и все остальные нюансы по организации прощания. Даты предварительные есть по двум семьям, они уже определены. Завтра, в четверг, предположительно, прощание с двумя семьями. По остальным будет понятно сегодня к концу дня», — сообщила заместитель главы Нижневартовска Ирина Воликовская. Также Воликовская добавила, что организацию прощания администрация города берет на себя. Родственникам нужно лишь определиться, где, как и когда они желают захоронить своих близких. «Каждая семья определяет место захоронения самостоятельно, мы принимаем любой их запрос и организуем, как они хотят», — добавила Воликовская. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начали переселять жителей из поврежденного в результате взрыва многоквартирного дома. Пострадавшим предоставят жилье из маневренного фонда города.