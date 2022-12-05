Семьи из разрушенного из-за взрыва газа дома в Нижневартовске начали переселять во временное жилье

06 декабря 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Жильцов разрушенной пятиэтажки начали переселять в маневренный фонд Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Официальный telegram-канал мэрии опубликовал видеозапись, на которой начальник управления по жилищной политике администрации города Татьяна Борисова сообщила подробности расселения. «Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания. Квартиры выделяют исходя из состава семьи и ранее занимаемой площади. Вопрос по выделению квартир жителям первого и второго подъезда прорабатывается», — уточнила Борисова. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что за последние два дня за временным жильем обратилось 12 семей. Их планируют переселять в новые микрорайоны — на Профсоюзную, 3 и Салманова, 4. «Одна семья уже получила ключи и заселилась», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Нижневартовска начала работу по расселению дома, в котором взорвался газ. Жильцов разместят в домах, расположенных в новых микрорайонах города. Взрыв газа в пятиэтажном доме 6а на улице Мира произошел вечером 4 декабря. По версии следствия, местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Спасатели извлекли тела восьми погибших из-под завалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Официальный telegram-канал мэрии опубликовал видеозапись, на которой начальник управления по жилищной политике администрации города Татьяна Борисова сообщила подробности расселения. «Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания. Квартиры выделяют исходя из состава семьи и ранее занимаемой площади. Вопрос по выделению квартир жителям первого и второго подъезда прорабатывается», — уточнила Борисова. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что за последние два дня за временным жильем обратилось 12 семей. Их планируют переселять в новые микрорайоны — на Профсоюзную, 3 и Салманова, 4. «Одна семья уже получила ключи и заселилась», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Нижневартовска начала работу по расселению дома, в котором взорвался газ. Жильцов разместят в домах, расположенных в новых микрорайонах города. Взрыв газа в пятиэтажном доме 6а на улице Мира произошел вечером 4 декабря. По версии следствия, местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Спасатели извлекли тела восьми погибших из-под завалов.