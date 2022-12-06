Массовая драка и перестрелка на Татищева, 77 в Екатеринбурге произошла после конфликта из-за установки киоска по продаже фейерверков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу», — рассказал полковник Горелых. Двоих человек задержали, а один 19-летний парень доставлен в больницу с травмами.
Силовики нашли на месте происшествия гильзы, а в припаркованных недалеко машинах патроны, пистолет и кастет. Полицейские проверяют, кто мог начать конфликт, смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей. На месте работают оперативники отдела полиции №9 под руководством полковника Александра Маликова.
Информация о перестрелке поступила утром 7 декабря. Очевидцы выложили видеозапись происшествия.
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