06 декабря 2022

Силовики раскрыли причину массовой перестрелки в Екатеринбурге. Видео

Массовая перестрелка в Екатеринбурге началась из-за магазина фейерверков
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
На месте происшествия нашли патроны и пистолет (архивное фото) Фото:

Массовая драка и перестрелка на Татищева, 77 в Екатеринбурге произошла после конфликта из-за установки киоска по продаже фейерверков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу», — рассказал полковник Горелых. Двоих человек задержали, а один 19-летний парень доставлен в больницу с травмами.

Силовики нашли на месте происшествия гильзы, а в припаркованных недалеко машинах патроны, пистолет и кастет. Полицейские проверяют, кто мог начать конфликт, смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей. На месте работают оперативники отдела полиции №9 под руководством полковника Александра Маликова.

Информация о перестрелке поступила утром 7 декабря. Очевидцы выложили видеозапись происшествия.

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Массовая драка и перестрелка на Татищева, 77 в Екатеринбурге произошла после конфликта из-за установки киоска по продаже фейерверков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу», — рассказал полковник Горелых. Двоих человек задержали, а один 19-летний парень доставлен в больницу с травмами. Силовики нашли на месте происшествия гильзы, а в припаркованных недалеко машинах патроны, пистолет и кастет. Полицейские проверяют, кто мог начать конфликт, смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей. На месте работают оперативники отдела полиции №9 под руководством полковника Александра Маликова. Информация о перестрелке поступила утром 7 декабря. Очевидцы выложили видеозапись происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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