В Екатеринбурге начался крестный ход в честь Дня святой Екатерины. Сотни православных двинулись от Свято-Троицкого кафедрального собора на Розы Люксембург по улицам города до часовни святой Екатерины на проспекте Ленина, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«В день покровительницы Екатеринбурга маршрут крестного хода проходил от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Кроме представителей екатеринбургской митрополии среди крестоходцев должен был быть Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев, который брал с собой на Международную космическую станцию икону святой Екатерины, но в итоге его визит отменили», — передает корреспондент.
Православные 7 декабря вспоминают святую Екатерину, которая является небесной покровительницей Екатеринбурга. В Свято-Троицком кафедральном соборе совершили праздничную архиерейскую Божественную литургию, богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
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