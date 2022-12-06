06 декабря 2022

В Екатеринбурге стартовал крестный ход с иконой, побывавшей в космосе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Православные отмечают День памяти святой Екатерины Фото:

В Екатеринбурге начался крестный ход в честь Дня святой Екатерины. Сотни православных двинулись от Свято-Троицкого кафедрального собора на Розы Люксембург по улицам города до часовни святой Екатерины на проспекте Ленина, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«В день покровительницы Екатеринбурга маршрут крестного хода проходил от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Кроме представителей екатеринбургской митрополии среди крестоходцев должен был быть Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев, который брал с собой на Международную космическую станцию икону святой Екатерины, но в итоге его визит отменили», — передает корреспондент.

Православные 7 декабря вспоминают святую Екатерину, которая является небесной покровительницей Екатеринбурга. В Свято-Троицком кафедральном соборе совершили праздничную архиерейскую Божественную литургию, богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге начался крестный ход в честь Дня святой Екатерины. Сотни православных двинулись от Свято-Троицкого кафедрального собора на Розы Люксембург по улицам города до часовни святой Екатерины на проспекте Ленина, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В день покровительницы Екатеринбурга маршрут крестного хода проходил от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины. Кроме представителей екатеринбургской митрополии среди крестоходцев должен был быть Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев, который брал с собой на Международную космическую станцию икону святой Екатерины, но в итоге его визит отменили», — передает корреспондент. Православные 7 декабря вспоминают святую Екатерину, которая является небесной покровительницей Екатеринбурга. В Свято-Троицком кафедральном соборе совершили праздничную архиерейскую Божественную литургию, богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...