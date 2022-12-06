Губернатор ЯНАО подписал постановление о мерах помощи для жителей Херсона

07 декабря 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

ЯНАО присоединился к федеральной программе о мерах помощи жителям Херсона Фото: Александр Мамаев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление «О мерах социальной поддержки жителей Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Ямал присоединился к реализации федеральной программы о мерах помощи жителям Херсона и части Херсонской области. Соответствующее постановление „О мерах социальной поддержки“ подписано губернатором 7 декабря 2022 года. Сам документ опубликован на официальном сайте правительства ЯНАО», — говорится в сообщении. В документе постановления прописано на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать приезжие из Херсона и части Херсонской области. Постановлением утверждается порядок по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом в сумме 100 000 рублей. Помимо этого, определены нормативы денежных выплат по государственным жилищным сертификатам. В документе указано, что норматив составляет 83 420 рублей. На одного человека положены 33 квадрата, на двух — 42 квадрата, на трех и более выделяется по 18 квадратных метров на каждого. Ранее URA.RU сообщало, что семьи ЯНАО, которые приняли детей из других регионов России, получат дополнительные выплаты. Их сумма будет составлять 60 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление «О мерах социальной поддержки жителей Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Ямал присоединился к реализации федеральной программы о мерах помощи жителям Херсона и части Херсонской области. Соответствующее постановление „О мерах социальной поддержки“ подписано губернатором 7 декабря 2022 года. Сам документ опубликован на официальном сайте правительства ЯНАО», — говорится в сообщении. В документе постановления прописано на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать приезжие из Херсона и части Херсонской области. Постановлением утверждается порядок по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом в сумме 100 000 рублей. Помимо этого, определены нормативы денежных выплат по государственным жилищным сертификатам. В документе указано, что норматив составляет 83 420 рублей. На одного человека положены 33 квадрата, на двух — 42 квадрата, на трех и более выделяется по 18 квадратных метров на каждого. Ранее URA.RU сообщало, что семьи ЯНАО, которые приняли детей из других регионов России, получат дополнительные выплаты. Их сумма будет составлять 60 тысяч рублей.