06 декабря 2022
05 декабря 2022

Губернатор ЯНАО подписал постановление о мерах помощи для жителей Херсона

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора ЯНАО по экономике. Салехард, портрет, флаг россии, артюхов дмитрий, флаг янао
ЯНАО присоединился к федеральной программе о мерах помощи жителям Херсона Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление «О мерах социальной поддержки жителей Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Ямал присоединился к реализации федеральной программы о мерах помощи жителям Херсона и части Херсонской области. Соответствующее постановление „О мерах социальной поддержки“ подписано губернатором 7 декабря 2022 года. Сам документ опубликован на официальном сайте правительства ЯНАО», — говорится в сообщении.

В документе постановления прописано на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать приезжие из Херсона и части Херсонской области. Постановлением утверждается порядок по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом в сумме 100 000 рублей.

Помимо этого, определены нормативы денежных выплат по государственным жилищным сертификатам. В документе указано, что норматив составляет 83 420 рублей. На одного человека положены 33 квадрата, на двух — 42 квадрата, на трех и более выделяется по 18 квадратных метров на каждого.

Ранее URA.RU сообщало, что семьи ЯНАО, которые приняли детей из других регионов России, получат дополнительные выплаты. Их сумма будет составлять 60 тысяч рублей.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление «О мерах социальной поддержки жителей Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Ямал присоединился к реализации федеральной программы о мерах помощи жителям Херсона и части Херсонской области. Соответствующее постановление „О мерах социальной поддержки“ подписано губернатором 7 декабря 2022 года. Сам документ опубликован на официальном сайте правительства ЯНАО», — говорится в сообщении. В документе постановления прописано на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать приезжие из Херсона и части Херсонской области. Постановлением утверждается порядок по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом в сумме 100 000 рублей. Помимо этого, определены нормативы денежных выплат по государственным жилищным сертификатам. В документе указано, что норматив составляет 83 420 рублей. На одного человека положены 33 квадрата, на двух — 42 квадрата, на трех и более выделяется по 18 квадратных метров на каждого. Ранее URA.RU сообщало, что семьи ЯНАО, которые приняли детей из других регионов России, получат дополнительные выплаты. Их сумма будет составлять 60 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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