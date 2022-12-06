Предприниматели ЯНАО пожаловались губернатору на состояние ведущего делового центра. Фото

07 декабря 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Здание выставлено на продажу за 19 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Представители малого бизнеса в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловались на плохое состояние здания делового центра «Ямал», хотя арендаторы исправно платят за помещения. Об этом написала местная жительница Марина Владимировна на странице губернатора Дмитрия Артюхова во «Вконтакте». Предыдущее ее обращение перенаправили в местную администрацию, после чего дело было закрыто. «Я вам отправила обращение, но его перенаправили местным чиновникам Нового Уренгоя. Мне необходимо, чтобы прочитали именно вы, так как результата на месте нет. По состоянию ДЦ Ямал, нецелевому использованию средств. Ущемлению прав малого бизнеса», — написала Марина Владимировна. Она отметила, что по неизвестной причине чиновники не обращают внимания и не помогают малому бизнесу работать в нормальных условиях. В комментариях женщине ответили из аппарата губернатора, что ее обращение находится на рассмотрении. На сайте Avito размещено объявление о продаже ДЦ «Ямал». Здание площадью 230 квадратных метров продают за 19 миллионов рублей. В объявлении продавец отметил, что помещение заполнено арендаторами. Агентство обратилось в окружное правительство с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде выставлен на продажу многофункциональный бизнес-центр «Ямал-Плаза» за 679 миллионов рублей. В восьмиэтажном здании располагаются департаменты правительства ЯНАО. Деловой центра «Ямал» Соцсеть «ВКонтакте», Марина Владимировна Деловой центр «Ямал» Соцсеть «ВКонтакте», Марина Владимировна Деловой центр «Ямал» Соцсеть «ВКонтакте», Марина Владимировна Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители малого бизнеса в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловались на плохое состояние здания делового центра «Ямал», хотя арендаторы исправно платят за помещения. Об этом написала местная жительница Марина Владимировна на странице губернатора Дмитрия Артюхова во «Вконтакте». Предыдущее ее обращение перенаправили в местную администрацию, после чего дело было закрыто. «Я вам отправила обращение, но его перенаправили местным чиновникам Нового Уренгоя. Мне необходимо, чтобы прочитали именно вы, так как результата на месте нет. По состоянию ДЦ Ямал, нецелевому использованию средств. Ущемлению прав малого бизнеса», — написала Марина Владимировна. Она отметила, что по неизвестной причине чиновники не обращают внимания и не помогают малому бизнесу работать в нормальных условиях. В комментариях женщине ответили из аппарата губернатора, что ее обращение находится на рассмотрении. На сайте Avito размещено объявление о продаже ДЦ «Ямал». Здание площадью 230 квадратных метров продают за 19 миллионов рублей. В объявлении продавец отметил, что помещение заполнено арендаторами. Агентство обратилось в окружное правительство с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде выставлен на продажу многофункциональный бизнес-центр «Ямал-Плаза» за 679 миллионов рублей. В восьмиэтажном здании располагаются департаменты правительства ЯНАО.