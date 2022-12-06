В Березниках юные спортсмены избивают детей

07 декабря 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Нападение на мальчика произошло возле жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках двое школьников избили мальчика. На помощь ребенку пришла местная жительница Анна Н., которая прогнала нападавших и избитому удалось сбежать. Корреспондент URA.RU поговорил с пермячкой и узнал детали произошедшего. «Все произошло 6 декабря в микрорайоне Усолье. Я видела, как один из нападавших ударил мальчика по лицу, тот закричал, и я побежала к ним. Нападавшие сбежали, а избитый мальчик сказал, что не знает их», — поделилась Анна. В беседе с корреспондентом женщина призналась, что хочет сходить в тот подъезд, возле которого все произошло и разыскать родителей пострадавшего ребенка, чтобы они написали заявление в полицию. Обеспокоенная случившимся, пермячка разместила пост и фотографию нападавших в соцсети «ВКонтакте» с целью привлечь внимание их родителей. Жители Березников узнали в школьниках местных хулиганов. «Они ходят заниматься единоборствами, тренер знает про их выходки, но сказал, что в спорте они перспективные так что выгонять их из секции не будут», — пишет в комментариях к посту Светлана Леханова. Она же сообщила, что один из школьников состоит на учете в правоохранительных органах. По факту случившегося URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Березниках двое школьников избили мальчика. На помощь ребенку пришла местная жительница Анна Н., которая прогнала нападавших и избитому удалось сбежать. Корреспондент URA.RU поговорил с пермячкой и узнал детали произошедшего. «Все произошло 6 декабря в микрорайоне Усолье. Я видела, как один из нападавших ударил мальчика по лицу, тот закричал, и я побежала к ним. Нападавшие сбежали, а избитый мальчик сказал, что не знает их», — поделилась Анна. В беседе с корреспондентом женщина призналась, что хочет сходить в тот подъезд, возле которого все произошло и разыскать родителей пострадавшего ребенка, чтобы они написали заявление в полицию. Обеспокоенная случившимся, пермячка разместила пост и фотографию нападавших в соцсети «ВКонтакте» с целью привлечь внимание их родителей. Жители Березников узнали в школьниках местных хулиганов. «Они ходят заниматься единоборствами, тренер знает про их выходки, но сказал, что в спорте они перспективные так что выгонять их из секции не будут», — пишет в комментариях к посту Светлана Леханова. Она же сообщила, что один из школьников состоит на учете в правоохранительных органах. По факту случившегося URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.