В центре Перми на продажу выставлено кафе восточной кухни

07 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Кафе продается со всем оборудованием, рецептурой и клиентской базой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Перми выставлено на продажу кафе ближневосточной кухни «Дамаск» за 2,4 млн рублей. Заведение общей площадью 42 квадратных метра располагается напротив ЦУМа, отеля «Урал» и Пермского Политеха. Объявление о продаже размещено на портале «Авито». «Продам готовый бизнес: кафе «Дамаск». Локация — центр города, напротив ЦУМа, рядом с гостиницами, — говорится в объявлении. Владелец заведения рассказал, что продает полностью бизнес с оборудованием, технологией и рецептами приготовления, страницей в соцсети и клиентской базой. Основные блюда кафе: шаурма, фалафель и шиш-таук. «Дамаск» работает больше года. По словам продавца, чистая прибыль в месяц составляет примерно 150 тысяч рублей. Благодаря высокой проходимости количество клиентов и доход может увеличиться. Собственник продает кафе по причине уезда в Сирию.

В центре Перми выставлено на продажу кафе ближневосточной кухни «Дамаск» за 2,4 млн рублей. Заведение общей площадью 42 квадратных метра располагается напротив ЦУМа, отеля «Урал» и Пермского Политеха. Объявление о продаже размещено на портале «Авито». «Продам готовый бизнес: кафе «Дамаск». Локация — центр города, напротив ЦУМа, рядом с гостиницами, — говорится в объявлении. Владелец заведения рассказал, что продает полностью бизнес с оборудованием, технологией и рецептами приготовления, страницей в соцсети и клиентской базой. Основные блюда кафе: шаурма, фалафель и шиш-таук. «Дамаск» работает больше года. По словам продавца, чистая прибыль в месяц составляет примерно 150 тысяч рублей. Благодаря высокой проходимости количество клиентов и доход может увеличиться. Собственник продает кафе по причине уезда в Сирию.