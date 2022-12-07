В Белоруссии хотят ввести смертную казнь для чиновников за госизмену

07 декабря 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Смертная казнь будет действовать для людей, занимающих государственные должности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Белоруссии планируют ввести смертную казнь для людей, занимающих государственную должность. Об этом сообщается в telegram-канале нижней палаты парламента. «Для демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 уголовного кодекса, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству», — пишут в сообщении нижней палаты. Отмечается, что такое наказание будет применяться только к должностным лицам государства. Прежде чем закон вступит в силу, он должен быть принят во втором чтении нижней палатой и одобрен верхней палатой парламента. Также закон должен утвердить президент страны.

Власти Белоруссии планируют ввести смертную казнь для людей, занимающих государственную должность. Об этом сообщается в telegram-канале нижней палаты парламента. «Для демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 уголовного кодекса, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству», — пишут в сообщении нижней палаты. Отмечается, что такое наказание будет применяться только к должностным лицам государства. Прежде чем закон вступит в силу, он должен быть принят во втором чтении нижней палатой и одобрен верхней палатой парламента. Также закон должен утвердить президент страны.