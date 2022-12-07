Челябинский губернатор ввел в состав Общественной палаты видного медиаменеджера

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Заседание Сигарного клуба на тему: «Какие изменения нужно внести в облик города накануне саммитов ШОС И БРИКС?». Челябинск, филичкин сергей, жест руками
Сергей Филичкин вновь вошел в состав Общественной палаты Челябинской области Фото:

Известный челябинский медиаменеджер Сергей Филичкин стал новым членом Общественной палаты Челябинской области. Об этом 7 декабря сообщил председатель ОПЧО Николай Дейнеко.

«Губернатор Челябинской области утвердил новым членом региональной ОП Сергея Филичкина, директора ОГУ «Издательский дом» Губерния». Он был членом палаты прошлого созыва и отлично зарекомендовал себя. Профессионализм, ответственность и преданность своему делу — качества, которые ярко характеризуют Сергея Владимировича», — написал Дейнеко в своем telegram-канале.

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Известный челябинский медиаменеджер Сергей Филичкин стал новым членом Общественной палаты Челябинской области. Об этом 7 декабря сообщил председатель ОПЧО Николай Дейнеко. «Губернатор Челябинской области утвердил новым членом региональной ОП Сергея Филичкина, директора ОГУ «Издательский дом» Губерния». Он был членом палаты прошлого созыва и отлично зарекомендовал себя. Профессионализм, ответственность и преданность своему делу — качества, которые ярко характеризуют Сергея Владимировича», — написал Дейнеко в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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