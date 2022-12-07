Челябинский губернатор ввел в состав Общественной палаты видного медиаменеджера

Сергей Филичкин вновь вошел в состав Общественной палаты Челябинской области
Известный челябинский медиаменеджер Сергей Филичкин стал новым членом Общественной палаты Челябинской области. Об этом 7 декабря сообщил председатель ОПЧО Николай Дейнеко.
«Губернатор Челябинской области утвердил новым членом региональной ОП Сергея Филичкина, директора ОГУ «Издательский дом» Губерния». Он был членом палаты прошлого созыва и отлично зарекомендовал себя. Профессионализм, ответственность и преданность своему делу — качества, которые ярко характеризуют Сергея Владимировича», — написал Дейнеко в своем telegram-канале.
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