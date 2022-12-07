Челябинский губернатор ввел в состав Общественной палаты видного медиаменеджера

07 декабря 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Сергей Филичкин вновь вошел в состав Общественной палаты Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Известный челябинский медиаменеджер Сергей Филичкин стал новым членом Общественной палаты Челябинской области. Об этом 7 декабря сообщил председатель ОПЧО Николай Дейнеко. «Губернатор Челябинской области утвердил новым членом региональной ОП Сергея Филичкина, директора ОГУ «Издательский дом» Губерния». Он был членом палаты прошлого созыва и отлично зарекомендовал себя. Профессионализм, ответственность и преданность своему делу — качества, которые ярко характеризуют Сергея Владимировича», — написал Дейнеко в своем telegram-канале.

Известный челябинский медиаменеджер Сергей Филичкин стал новым членом Общественной палаты Челябинской области. Об этом 7 декабря сообщил председатель ОПЧО Николай Дейнеко. «Губернатор Челябинской области утвердил новым членом региональной ОП Сергея Филичкина, директора ОГУ «Издательский дом» Губерния». Он был членом палаты прошлого созыва и отлично зарекомендовал себя. Профессионализм, ответственность и преданность своему делу — качества, которые ярко характеризуют Сергея Владимировича», — написал Дейнеко в своем telegram-канале.