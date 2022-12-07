В Екатеринбурге за год предотвратили 15 случаев взрыва газа

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Центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Екатеринбург, газ, газовая плита, жкх, огонь, кухня, чайник
Всего за год в газовые службы города поступило 7 тысяч заявок Фото:

С начала 2022 года в Екатеринбурге было 15 угроз взрыва бытового газа, все их удалось предотвратить. Об этом на пресс-конференции заявил главный инженер предприятия «Екатеринбурггаз» Иван Паслер.

«Зафиксировано более семи тысяч заявок, из них 2937 — с подтвержденной утечкой газа. Самое основное нарушение — это самовольное подключение и отключение оборудования. Заявок „Угроза взрыва“ в этом году поступило более 15», — рассказал Паслер.

В Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира. Во время происшествия погибли 8 человек, в их числе 4 ребенка. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. После ЧП проверки газового оборудования прошли во многих российских городах.

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С начала 2022 года в Екатеринбурге было 15 угроз взрыва бытового газа, все их удалось предотвратить. Об этом на пресс-конференции заявил главный инженер предприятия «Екатеринбурггаз» Иван Паслер. «Зафиксировано более семи тысяч заявок, из них 2937 — с подтвержденной утечкой газа. Самое основное нарушение — это самовольное подключение и отключение оборудования. Заявок „Угроза взрыва“ в этом году поступило более 15», — рассказал Паслер. В Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира. Во время происшествия погибли 8 человек, в их числе 4 ребенка. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. После ЧП проверки газового оборудования прошли во многих российских городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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