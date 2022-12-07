В Екатеринбурге за год предотвратили 15 случаев взрыва газа

07 декабря 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Всего за год в газовые службы города поступило 7 тысяч заявок Фото: Анна Майорова © URA.RU С начала 2022 года в Екатеринбурге было 15 угроз взрыва бытового газа, все их удалось предотвратить. Об этом на пресс-конференции заявил главный инженер предприятия «Екатеринбурггаз» Иван Паслер. «Зафиксировано более семи тысяч заявок, из них 2937 — с подтвержденной утечкой газа. Самое основное нарушение — это самовольное подключение и отключение оборудования. Заявок „Угроза взрыва“ в этом году поступило более 15», — рассказал Паслер. В Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира. Во время происшествия погибли 8 человек, в их числе 4 ребенка. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. После ЧП проверки газового оборудования прошли во многих российских городах.

С начала 2022 года в Екатеринбурге было 15 угроз взрыва бытового газа, все их удалось предотвратить. Об этом на пресс-конференции заявил главный инженер предприятия «Екатеринбурггаз» Иван Паслер. «Зафиксировано более семи тысяч заявок, из них 2937 — с подтвержденной утечкой газа. Самое основное нарушение — это самовольное подключение и отключение оборудования. Заявок „Угроза взрыва“ в этом году поступило более 15», — рассказал Паслер. В Нижневартовске вечером 4 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира. Во время происшествия погибли 8 человек, в их числе 4 ребенка. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. После ЧП проверки газового оборудования прошли во многих российских городах.