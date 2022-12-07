Мэр Златоуста Челябинской области Максим Пекарский проводил двух земляков на службу в президентский полк. Как сообщила пресс-служба администрации округа, призывникам озвучили напутствия.
«Сегодня с призывниками встретился глава округа Максим Пекарский. Градоначальник сказал им напутственные слова, пожелал успешного прохождения военной службы и вручил памятные подарки», — рассказали сотрудники мэрии на сайте.
По словам Пекарского, служить в полку является делом чести, и Златоуст гордится призванными в ряды воинского подразделения. В мэрии рассказали, что ребята дали обещание вернуться после службы в родной город.
Кремлевский полк был создан в 1936 году. Полк подчиняется непосредственно главнокомандующему — президенту РФ. Назначение формирования — охранять первых лиц страны и ценности Кремля.
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