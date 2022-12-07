Мэр Златоуста проводил призывников в президентский полк. Фото

07 декабря 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Максим Пекарский напутствовал призывников перед отправкой в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Златоуста Челябинской области Максим Пекарский проводил двух земляков на службу в президентский полк. Как сообщила пресс-служба администрации округа, призывникам озвучили напутствия. «Сегодня с призывниками встретился глава округа Максим Пекарский. Градоначальник сказал им напутственные слова, пожелал успешного прохождения военной службы и вручил памятные подарки», — рассказали сотрудники мэрии на сайте. По словам Пекарского, служить в полку является делом чести, и Златоуст гордится призванными в ряды воинского подразделения. В мэрии рассказали, что ребята дали обещание вернуться после службы в родной город. Кремлевский полк был создан в 1936 году. Полк подчиняется непосредственно главнокомандующему — президенту РФ. Назначение формирования — охранять первых лиц страны и ценности Кремля. Призывникам из Златоуста организовали проводы в мэрии Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

Мэр Златоуста Челябинской области Максим Пекарский проводил двух земляков на службу в президентский полк. Как сообщила пресс-служба администрации округа, призывникам озвучили напутствия. «Сегодня с призывниками встретился глава округа Максим Пекарский. Градоначальник сказал им напутственные слова, пожелал успешного прохождения военной службы и вручил памятные подарки», — рассказали сотрудники мэрии на сайте. По словам Пекарского, служить в полку является делом чести, и Златоуст гордится призванными в ряды воинского подразделения. В мэрии рассказали, что ребята дали обещание вернуться после службы в родной город. Кремлевский полк был создан в 1936 году. Полк подчиняется непосредственно главнокомандующему — президенту РФ. Назначение формирования — охранять первых лиц страны и ценности Кремля.