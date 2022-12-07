Мэр Златоуста проводил призывников в президентский полк. Фото

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Совещание по теме: «Текущее состояние и развитие жилищного строительства в Челябинской области». Челябинск, пекарский максим
Максим Пекарский напутствовал призывников перед отправкой в Москву Фото:

Мэр Златоуста Челябинской области Максим Пекарский проводил двух земляков на службу в президентский полк. Как сообщила пресс-служба администрации округа, призывникам озвучили напутствия.

«Сегодня с призывниками встретился глава округа Максим Пекарский. Градоначальник сказал им напутственные слова, пожелал успешного прохождения военной службы и вручил памятные подарки», — рассказали сотрудники мэрии на сайте.

По словам Пекарского, служить в полку является делом чести, и Златоуст гордится призванными в ряды воинского подразделения. В мэрии рассказали, что ребята дали обещание вернуться после службы в родной город.

Кремлевский полк был создан в 1936 году. Полк подчиняется непосредственно главнокомандующему — президенту РФ. Назначение формирования — охранять первых лиц страны и ценности Кремля.

Призывникам из Златоуста организовали проводы в мэрии
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Мэр Златоуста Челябинской области Максим Пекарский проводил двух земляков на службу в президентский полк. Как сообщила пресс-служба администрации округа, призывникам озвучили напутствия. «Сегодня с призывниками встретился глава округа Максим Пекарский. Градоначальник сказал им напутственные слова, пожелал успешного прохождения военной службы и вручил памятные подарки», — рассказали сотрудники мэрии на сайте. По словам Пекарского, служить в полку является делом чести, и Златоуст гордится призванными в ряды воинского подразделения. В мэрии рассказали, что ребята дали обещание вернуться после службы в родной город. Кремлевский полк был создан в 1936 году. Полк подчиняется непосредственно главнокомандующему — президенту РФ. Назначение формирования — охранять первых лиц страны и ценности Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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