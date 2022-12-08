Работодатели назвали категории россиян, которые не получат 13-ю зарплату

Член московской «Деловой России» Буянов: сотрудники банков и торговли рискуют не получить 13 зарплату

09 декабря 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Премию на Новый год могут не получить сотрудники торговли и банков, считает Евгений Буянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Из-за введенных санкций со стороны ЕС и ситуации с импортозамещением 13-ю зарплату на Новый год могут не получить представители сферы торговли, ритейла и банковского сектора. Об этом URA.RU сообщили в московском отделении «Деловой России», в состав которой входит более 200 столичных бизнесменов. «Бизнес в России испытывает сложные времена. Естественно, пострадает большинство сфер — торговля, ритейл, банковский сектор. Я думаю, многие срежут бонусную часть своим сотрудникам. Даже производственники, заваленные работой, в связи с импортозамещением испытывают большие трудности с привлечением высокоэффективных специалистов. Они будут вынуждены конкурировать зарплатами, снижая бонусную часть, повышая оклад», — заявил URA.RU член отделения «Деловой России», основатель маркетингового агентства «Я.Реклама» Евгений Буянов. В беседе с URA.RU руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич согласился, что многие предприятии могут в этом году отменить выдачу перед Новым годом премий в виде 13-й зарплаты. «На мой взгляд, в этом году не многие организации будут по понятным причинам выплачивать своим работникам 13-ю зарплату. Всех коснулось в той или иной степени. Но есть, конечно, у нас наиболее уязвимые отрасли — сильно пострадала авиация, ритейл. У всех просадки. Поэтому понятно, что каждый конкретный работодатель будет смотреть на внутреннюю ситуацию», — добавил он. Из-за санкций, которые ввели страны ЕС в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с российского рынка. В ответ на это в стране начали внедрять план по импортозамещению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за введенных санкций со стороны ЕС и ситуации с импортозамещением 13-ю зарплату на Новый год могут не получить представители сферы торговли, ритейла и банковского сектора. Об этом URA.RU сообщили в московском отделении «Деловой России», в состав которой входит более 200 столичных бизнесменов. «Бизнес в России испытывает сложные времена. Естественно, пострадает большинство сфер — торговля, ритейл, банковский сектор. Я думаю, многие срежут бонусную часть своим сотрудникам. Даже производственники, заваленные работой, в связи с импортозамещением испытывают большие трудности с привлечением высокоэффективных специалистов. Они будут вынуждены конкурировать зарплатами, снижая бонусную часть, повышая оклад», — заявил URA.RU член отделения «Деловой России», основатель маркетингового агентства «Я.Реклама» Евгений Буянов. В беседе с URA.RU руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич согласился, что многие предприятии могут в этом году отменить выдачу перед Новым годом премий в виде 13-й зарплаты. «На мой взгляд, в этом году не многие организации будут по понятным причинам выплачивать своим работникам 13-ю зарплату. Всех коснулось в той или иной степени. Но есть, конечно, у нас наиболее уязвимые отрасли — сильно пострадала авиация, ритейл. У всех просадки. Поэтому понятно, что каждый конкретный работодатель будет смотреть на внутреннюю ситуацию», — добавил он. Из-за санкций, которые ввели страны ЕС в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с российского рынка. В ответ на это в стране начали внедрять план по импортозамещению.