Путин заявил, что западные санкции помогли ленивым россиянам. Видео

21 сентября 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Запад вынудил россиян заняться развитием собственного интеллектуального продукта, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад вынудил россиян, «ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов», заняться развитием собственного интеллектуального продукта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами. Он подчеркнул, что Запад сам не понимает, какую услугу оказал России. «Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали. Они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, нельзя, конечно, допустить сбоев», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ заявил, что ниши иностранных компаний, покинувших страну после начала спецоперации, должны быть заняты отечественным производителями. Путин подчеркнул, что отечественные разработки должны лежать в основе всего. И сделать это нужно как можно быстрее. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения.

Запад вынудил россиян, «ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов», заняться развитием собственного интеллектуального продукта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами. Он подчеркнул, что Запад сам не понимает, какую услугу оказал России. «Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали. Они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, нельзя, конечно, допустить сбоев», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ заявил, что ниши иностранных компаний, покинувших страну после начала спецоперации, должны быть заняты отечественным производителями. Путин подчеркнул, что отечественные разработки должны лежать в основе всего. И сделать это нужно как можно быстрее. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения.