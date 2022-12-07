В Челябинской области за 23 млрд инвестиций закупили сотни единиц сельхозтехники

Аграрии региона в 2022 году использовали 23 млрд рублей инвестиций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2022 году почти на 23 млрд рублей инвестиций купили сотни единиц сельхозтехники, топлива и семян. Как URA.RU сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылкин, финансы позволили обновить различные основные фонды и оборотные средства.

«Кредитный портфель сельхозпредприятий Челябинской области составил в 2022 году 22,6 млрд рублей. Привлеченные средства помогли приобрести 218 единиц различной техники и оборудования. После объявления санкций в РФ зафиксировали льготную ставку для аграриев на прежнем уровне и выделили допфинансирование», — рассказал URA.RU Кобылин.

В пресс-службе ведомства отметили: льготные кредиты под 5% годовых сельхозпредприятия также используют на пополнение оборотных средств и модернизацию оборудования. С помощью кредитов аграриям удалось приобрести 29 тракторов, 38 комбайнов, 28 опрыскивателей и посевных комплексов. Всего с использованием всех мер поддержки закупили 933 единиц техники. Половину из трех млрд рублей инвесткредитов взяли небольшие фермерские хозяйства. Деньгами аграрии смогут пользоваться от двух до 15 лет. Краткосрочные кредиты даются на годовой срок.

Предприятия сельского хозяйства поддерживают также другими способами. Субсидируют покупку оборудования и техники, строительство и модернизацию новых объектов агропромышленного комплекса, модернизацию птицеводческих площадок. На эти цели в 2022 году регион направил 627 млн рублей. Вложения также позволят привлечь более 3,5 млрд рублей частных инвестиций. Кроме прочего, банки пролонгировали кредиты по 30 заявкам на общую сумму в 5,6 млрд рублей, отодвинув срок выплат на 12 месяцев — до декабря 2023 года.