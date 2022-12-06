Пермяка, два месяца избивавшего своего ребенка, оставили на свободе

В Перми вынесли приговор мужчине, который два месяца избивал своего несовершеннолетнего сына. Ему назначили наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор в отношении жителя Перми. Мужчину признали виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему сыну в течение мая-июня 2022 года, — указано в пресс-релизе.
Также было установлено, что виновный и ранее привлекался к административному наказанию за противоправные действия в отношении своего малолетнего ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Мотовилихинский районный суд Перми оставил мужчину на свободе. Виновному назначили 240 часов обязательных работ. Максимальные санкции по статье, по которой судили мужчину, — исправительные работы на срок до шести месяцев либо арест до трех месяцев.
Ранее URA.RU сообщало, что похожая история была и в Добянке. Там мужчина избивал свою племянницу. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно.
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