Пермяка, два месяца избивавшего своего ребенка, оставили на свободе

07 декабря 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Мужчине назначили 240 часов обязательных работ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Перми вынесли приговор мужчине, который два месяца избивал своего несовершеннолетнего сына. Ему назначили наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор в отношении жителя Перми. Мужчину признали виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему сыну в течение мая-июня 2022 года, — указано в пресс-релизе. Также было установлено, что виновный и ранее привлекался к административному наказанию за противоправные действия в отношении своего малолетнего ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Мотовилихинский районный суд Перми оставил мужчину на свободе. Виновному назначили 240 часов обязательных работ. Максимальные санкции по статье, по которой судили мужчину, — исправительные работы на срок до шести месяцев либо арест до трех месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что похожая история была и в Добянке. Там мужчина избивал свою племянницу. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно.

В Перми вынесли приговор мужчине, который два месяца избивал своего несовершеннолетнего сына. Ему назначили наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор в отношении жителя Перми. Мужчину признали виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему сыну в течение мая-июня 2022 года, — указано в пресс-релизе. Также было установлено, что виновный и ранее привлекался к административному наказанию за противоправные действия в отношении своего малолетнего ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Мотовилихинский районный суд Перми оставил мужчину на свободе. Виновному назначили 240 часов обязательных работ. Максимальные санкции по статье, по которой судили мужчину, — исправительные работы на срок до шести месяцев либо арест до трех месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что похожая история была и в Добянке. Там мужчина избивал свою племянницу. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно.