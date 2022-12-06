06 декабря 2022

Пермяка, два месяца избивавшего своего ребенка, оставили на свободе

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Последнее слово на суде по делу Дмитрия Еремеева. Тюмень, решетка, герб, суд, герб россии
Мужчине назначили 240 часов обязательных работ Фото:

В Перми вынесли приговор мужчине, который два месяца избивал своего несовершеннолетнего сына. Ему назначили наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор в отношении жителя Перми. Мужчину признали виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему сыну в течение мая-июня 2022 года, — указано в пресс-релизе.

Также было установлено, что виновный и ранее привлекался к административному наказанию за противоправные действия в отношении своего малолетнего ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Мотовилихинский районный суд Перми оставил мужчину на свободе. Виновному назначили 240 часов обязательных работ. Максимальные санкции по статье, по которой судили мужчину, — исправительные работы на срок до шести месяцев либо арест до трех месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что похожая история была и в Добянке. Там мужчина избивал свою племянницу. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно.

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В Перми вынесли приговор мужчине, который два месяца избивал своего несовершеннолетнего сына. Ему назначили наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор в отношении жителя Перми. Мужчину признали виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему сыну в течение мая-июня 2022 года, — указано в пресс-релизе. Также было установлено, что виновный и ранее привлекался к административному наказанию за противоправные действия в отношении своего малолетнего ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Мотовилихинский районный суд Перми оставил мужчину на свободе. Виновному назначили 240 часов обязательных работ. Максимальные санкции по статье, по которой судили мужчину, — исправительные работы на срок до шести месяцев либо арест до трех месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что похожая история была и в Добянке. Там мужчина избивал свою племянницу. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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