06 декабря 2022

Мэр Тюмени раскрыл планы по увеличению количества платных парковок

В 2023 году Тюмени появится еще 1500 платных парковочных мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
В Тюмени появится 34 новых паркомата Фото:

В 2023 году в Тюмени появится более 1500 новых платных парковочных мест. Об этом во время прямой линии, которая транслируется в прямом эфире в соцсетях, сообщил мэр города Руслан Кухарук.

«До конца года у нас появится 34 паркомата на более чем 1500 парковочных мест. В соответствии с регламентом, чтобы население успело ознакомиться, откроем их в следующем году. Это и центральная часть Тюмени, и улицы Луначарского и Ямская», — рассказал градоначальник.

По словам мэра, введение платного парковочного пространства — это вынужденная, но эффективная мера. «Мы видим, что платные пространства решают проблемы и с неправильной парковкой, и ДТП», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что проекту бюджета Тюмени на 2023 год администрация города планирует заработать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году.

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В 2023 году в Тюмени появится более 1500 новых платных парковочных мест. Об этом во время прямой линии, которая транслируется в прямом эфире в соцсетях, сообщил мэр города Руслан Кухарук. «До конца года у нас появится 34 паркомата на более чем 1500 парковочных мест. В соответствии с регламентом, чтобы население успело ознакомиться, откроем их в следующем году. Это и центральная часть Тюмени, и улицы Луначарского и Ямская», — рассказал градоначальник. По словам мэра, введение платного парковочного пространства — это вынужденная, но эффективная мера. «Мы видим, что платные пространства решают проблемы и с неправильной парковкой, и ДТП», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что проекту бюджета Тюмени на 2023 год администрация города планирует заработать 63,5 миллиона рублей на платных парковках. Это почти в четыре раза больше, чем было заработано в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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