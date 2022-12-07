Путин призвал решать проблему реабилитации раненых на уровне правительства

07 декабря 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил создать специальный центр в правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В социальном блоке кабмина РФ необходимо создать специальный центр для решения проблем реабилитации раненых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «В социальном блоке правительства надо создать специальный центр для решения вопросов реабилитации раненых», — сказал Путин. Он отметил, что поручение подготовят в ближайшие дни. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

В социальном блоке кабмина РФ необходимо создать специальный центр для решения проблем реабилитации раненых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «В социальном блоке правительства надо создать специальный центр для решения вопросов реабилитации раненых», — сказал Путин. Он отметил, что поручение подготовят в ближайшие дни. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».