Путин призвал решать проблему реабилитации раненых на уровне правительства

Владимир Путин предложил создать специальный центр в правительстве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В социальном блоке кабмина РФ необходимо создать специальный центр для решения проблем реабилитации раненых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«В социальном блоке правительства надо создать специальный центр для решения вопросов реабилитации раненых», — сказал Путин. Он отметил, что поручение подготовят в ближайшие дни. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».