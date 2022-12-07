Путин призвал решать проблему реабилитации раненых на уровне правительства

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин предложил создать специальный центр в правительстве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В социальном блоке кабмина РФ необходимо создать специальный центр для решения проблем реабилитации раненых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«В социальном блоке правительства надо создать специальный центр для решения вопросов реабилитации раненых», — сказал Путин. Он отметил, что поручение подготовят в ближайшие дни. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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В социальном блоке кабмина РФ необходимо создать специальный центр для решения проблем реабилитации раненых. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «В социальном блоке правительства надо создать специальный центр для решения вопросов реабилитации раненых», — сказал Путин. Он отметил, что поручение подготовят в ближайшие дни. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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