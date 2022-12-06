Власти ЯНАО назвали дату открытия региональных зимников

В ЯНАО планируют открыть региональные зимники Коротчаево—Красноселькуп, Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги и Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале к 20 декабря. Об этом сообщил замдиректора дорожной дирекции ЯНАО Александр Симонов.
«Срок окончания работ по устройству у нас установлен государственным контрактом — это 20 декабря. Подрядчик должен закончить все работы по строительству зимней автомобильной дороги. В настоящее время ведется вешкование, установка знаков, подготовка проезжей части. К намеченному сроку пока все идет благоприятно», — сообщил Симонов «Ямал-Медиа».
Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году зимники открыли 14 декабря. Они были открыты в Пуровском, Приуральском и Красноселькупском районах.
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