Власти ЯНАО назвали дату открытия региональных зимников

Власти ЯНАО откроют региональные зимники в конце декабря

07 декабря 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Зимники откроют 20 декабря Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО планируют открыть региональные зимники Коротчаево—Красноселькуп, Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги и Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале к 20 декабря. Об этом сообщил замдиректора дорожной дирекции ЯНАО Александр Симонов. «Срок окончания работ по устройству у нас установлен государственным контрактом — это 20 декабря. Подрядчик должен закончить все работы по строительству зимней автомобильной дороги. В настоящее время ведется вешкование, установка знаков, подготовка проезжей части. К намеченному сроку пока все идет благоприятно», — сообщил Симонов «Ямал-Медиа». Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году зимники открыли 14 декабря. Они были открыты в Пуровском, Приуральском и Красноселькупском районах.

В ЯНАО планируют открыть региональные зимники Коротчаево—Красноселькуп, Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги и Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале к 20 декабря. Об этом сообщил замдиректора дорожной дирекции ЯНАО Александр Симонов. «Срок окончания работ по устройству у нас установлен государственным контрактом — это 20 декабря. Подрядчик должен закончить все работы по строительству зимней автомобильной дороги. В настоящее время ведется вешкование, установка знаков, подготовка проезжей части. К намеченному сроку пока все идет благоприятно», — сообщил Симонов «Ямал-Медиа». Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году зимники открыли 14 декабря. Они были открыты в Пуровском, Приуральском и Красноселькупском районах.