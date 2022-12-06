06 декабря 2022

Власти ЯНАО назвали дату открытия региональных зимников

Власти ЯНАО откроют региональные зимники в конце декабря
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Зимники откроют 20 декабря Фото:

В ЯНАО планируют открыть региональные зимники Коротчаево—Красноселькуп, Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги и Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале к 20 декабря. Об этом сообщил замдиректора дорожной дирекции ЯНАО Александр Симонов.

«Срок окончания работ по устройству у нас установлен государственным контрактом — это 20 декабря. Подрядчик должен закончить все работы по строительству зимней автомобильной дороги. В настоящее время ведется вешкование, установка знаков, подготовка проезжей части. К намеченному сроку пока все идет благоприятно», — сообщил Симонов «Ямал-Медиа».

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году зимники открыли 14 декабря. Они были открыты в Пуровском, Приуральском и Красноселькупском районах.

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В ЯНАО планируют открыть региональные зимники Коротчаево—Красноселькуп, Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги и Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале к 20 декабря. Об этом сообщил замдиректора дорожной дирекции ЯНАО Александр Симонов. «Срок окончания работ по устройству у нас установлен государственным контрактом — это 20 декабря. Подрядчик должен закончить все работы по строительству зимней автомобильной дороги. В настоящее время ведется вешкование, установка знаков, подготовка проезжей части. К намеченному сроку пока все идет благоприятно», — сообщил Симонов «Ямал-Медиа». Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году зимники открыли 14 декабря. Они были открыты в Пуровском, Приуральском и Красноселькупском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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