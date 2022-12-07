В Пермь привезут кролика-гиганта

В Пермский зоопарк после новогодних праздников привезут кролика-гиганта из Барнаула. Его зовут Лев Валентинович и весит он более восьми килограмм.
«Это кролик породы Ризен. Ризен в переводе с немецкого означает „великан“. Особи этой породы могут вырастать до 14 килограммов. Лев Валентинович приехал в Барнаул из Подмосковья. А после новогодних каникул его отправят в Пермь», — сообщают «Вести-Алтай».
В телекомпании отметили, что кролик в пермском зоопарке должен будет исправить демографическую ситуацию. По словам директора Барнаульского зоопарка, в Перми этого кролика очень ждут.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 декабря Пермский зоопарк перешел на зимнее время работы. Теперь он закрывается в 17:00.
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