30 ноября 2022

Пермский зоопарк сократил время работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, зоопарк, табличка
С сокращением светового дня сокращается рабочий день зоосада Фото:

С 1 декабря Пермский зоопарк начнет закрываться для посетителей на час раньше — в 17:00. Дело в том, что зимой снижается и световой день, и активность животных, пояснили в зверинце.

«Изменение режима работы зоопарка — сезонная практика, связанная с сокращением светового дня и активности животных», — сообщается в соцсетях зоосада. При этом, акватеррариум продолжит принимать посетителей до 18:00.

Ранее URA.RU рассказывало, как в зоопарке проводили в зимнюю спячку бурых медведей. Между тем с этого года некоторых обитателей зоосада можно вызвать к себе на корпоратив.

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С 1 декабря Пермский зоопарк начнет закрываться для посетителей на час раньше — в 17:00. Дело в том, что зимой снижается и световой день, и активность животных, пояснили в зверинце. «Изменение режима работы зоопарка — сезонная практика, связанная с сокращением светового дня и активности животных», — сообщается в соцсетях зоосада. При этом, акватеррариум продолжит принимать посетителей до 18:00. Ранее URA.RU рассказывало, как в зоопарке проводили в зимнюю спячку бурых медведей. Между тем с этого года некоторых обитателей зоосада можно вызвать к себе на корпоратив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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