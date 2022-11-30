Пермский зоопарк сократил время работы

01 декабря 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

С сокращением светового дня сокращается рабочий день зоосада Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU С 1 декабря Пермский зоопарк начнет закрываться для посетителей на час раньше — в 17:00. Дело в том, что зимой снижается и световой день, и активность животных, пояснили в зверинце. «Изменение режима работы зоопарка — сезонная практика, связанная с сокращением светового дня и активности животных», — сообщается в соцсетях зоосада. При этом, акватеррариум продолжит принимать посетителей до 18:00. Ранее URA.RU рассказывало, как в зоопарке проводили в зимнюю спячку бурых медведей. Между тем с этого года некоторых обитателей зоосада можно вызвать к себе на корпоратив.

С 1 декабря Пермский зоопарк начнет закрываться для посетителей на час раньше — в 17:00. Дело в том, что зимой снижается и световой день, и активность животных, пояснили в зверинце. «Изменение режима работы зоопарка — сезонная практика, связанная с сокращением светового дня и активности животных», — сообщается в соцсетях зоосада. При этом, акватеррариум продолжит принимать посетителей до 18:00. Ранее URA.RU рассказывало, как в зоопарке проводили в зимнюю спячку бурых медведей. Между тем с этого года некоторых обитателей зоосада можно вызвать к себе на корпоратив.