06 декабря 2022

В Тюмени озвучили планы по перестройке районов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция вице-спикера Тюменской областной думы от оппозиции Владимира Пискайкина. Тюмень, пискайкин владимир
Депутат Пискайкин рассказал о планах реновации в Тюмени Фото:

Проект комплексного развития территорий (КРТ) затронет еще семь участков в Тюмени. Также проведение реновации может затронуть крупный район в центре города, о чем рассказал депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.

«Уже определено 7 территорий под реновацию, заключены 16 РЗТ на площади свыше 70 гектаров, строятся 6 жилых комплексов. Во второй половине 2022 года и в 2023 году запланирована реновация в районе Камчатской, Судостроителей и окружной дороги <…> Охват огромный, требуется большая нормативная база», — сообщают 72.ru слова члена облдумы. Он также уточнил, что сейчас идет обсуждение насчет реновации в пределах между улицами Мельникайте, Харьковской и Одесской. Площадь этого района составляет около 6 гектаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени возник крупный скандал между жителями города и его властями. Сотни граждан выступили против КРТ в Заречном микрорайоне. В итоге губернатор региона Александр Моор сообщил об отмене этого проекта, но причиной оказались не протесты граждан.

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Проект комплексного развития территорий (КРТ) затронет еще семь участков в Тюмени. Также проведение реновации может затронуть крупный район в центре города, о чем рассказал депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин. «Уже определено 7 территорий под реновацию, заключены 16 РЗТ на площади свыше 70 гектаров, строятся 6 жилых комплексов. Во второй половине 2022 года и в 2023 году запланирована реновация в районе Камчатской, Судостроителей и окружной дороги <…> Охват огромный, требуется большая нормативная база», — сообщают 72.ru слова члена облдумы. Он также уточнил, что сейчас идет обсуждение насчет реновации в пределах между улицами Мельникайте, Харьковской и Одесской. Площадь этого района составляет около 6 гектаров. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени возник крупный скандал между жителями города и его властями. Сотни граждан выступили против КРТ в Заречном микрорайоне. В итоге губернатор региона Александр Моор сообщил об отмене этого проекта, но причиной оказались не протесты граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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