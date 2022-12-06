В Тюмени озвучили планы по перестройке районов

Депутат Пискайкин рассказал о планах реновации в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Проект комплексного развития территорий (КРТ) затронет еще семь участков в Тюмени. Также проведение реновации может затронуть крупный район в центре города, о чем рассказал депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.

«Уже определено 7 территорий под реновацию, заключены 16 РЗТ на площади свыше 70 гектаров, строятся 6 жилых комплексов. Во второй половине 2022 года и в 2023 году запланирована реновация в районе Камчатской, Судостроителей и окружной дороги <…> Охват огромный, требуется большая нормативная база», — сообщают 72.ru слова члена облдумы. Он также уточнил, что сейчас идет обсуждение насчет реновации в пределах между улицами Мельникайте, Харьковской и Одесской. Площадь этого района составляет около 6 гектаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени возник крупный скандал между жителями города и его властями. Сотни граждан выступили против КРТ в Заречном микрорайоне. В итоге губернатор региона Александр Моор сообщил об отмене этого проекта, но причиной оказались не протесты граждан.