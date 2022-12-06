В турфирмах раскрыли, где тюменцы будут отдыхать на новогодних каникулах

Тюменцы предпочитают на новогодние каникулы полететь в Таиланд, ОАЭ и Сочи

07 декабря 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Горожане предпочитают летать прямыми рейсами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Сочи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители турфирм города. По словам специалистов, на новогодние каникулы путевки начали раскупать за несколько месяцев вперед. «Самыми востребованными направлениями являются Таиланд и Эмираты. С 28 ноября был запущен прямой рейс в Паттайю и тюменцы начали активно бронировать путевки по этому направлению. В Эмираты тоже можно вылететь из Тюмени, но сейчас уже остается очень мало свободных мест, так как туры на новогодние каникулы бронировали за несколько месяцев», — сообщили в агентстве «Море туров». «Среди своих туристов можем выделить популярные направления в Таиланд и Сочи. Из Тюмени туда вылететь дешевле всего. Мальдивы не пользуются спросом среди туристов, потому что нет прямых рейсов, туда можно улететь только через Екатеринбург или Москву», — рассказали в агентстве путешествий «Топ-тур».

Среди популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Сочи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители турфирм города. По словам специалистов, на новогодние каникулы путевки начали раскупать за несколько месяцев вперед. «Самыми востребованными направлениями являются Таиланд и Эмираты. С 28 ноября был запущен прямой рейс в Паттайю и тюменцы начали активно бронировать путевки по этому направлению. В Эмираты тоже можно вылететь из Тюмени, но сейчас уже остается очень мало свободных мест, так как туры на новогодние каникулы бронировали за несколько месяцев», — сообщили в агентстве «Море туров». «Среди своих туристов можем выделить популярные направления в Таиланд и Сочи. Из Тюмени туда вылететь дешевле всего. Мальдивы не пользуются спросом среди туристов, потому что нет прямых рейсов, туда можно улететь только через Екатеринбург или Москву», — рассказали в агентстве путешествий «Топ-тур».