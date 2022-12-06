06 декабря 2022

В турфирмах раскрыли, где тюменцы будут отдыхать на новогодних каникулах

Тюменцы предпочитают на новогодние каникулы полететь в Таиланд, ОАЭ и Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киргизия. Чолпон-Ата, море, озеро, пляж, отпуск, непогода, отдых, лежаки, юг, туризм, иссык-куль, иссык куль, иссык кюль, конец сезона
Горожане предпочитают летать прямыми рейсами Фото:

Среди популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Сочи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители турфирм города. По словам специалистов, на новогодние каникулы путевки начали раскупать за несколько месяцев вперед.

«Самыми востребованными направлениями являются Таиланд и Эмираты. С 28 ноября был запущен прямой рейс в Паттайю и тюменцы начали активно бронировать путевки по этому направлению. В Эмираты тоже можно вылететь из Тюмени, но сейчас уже остается очень мало свободных мест, так как туры на новогодние каникулы бронировали за несколько месяцев», — сообщили в агентстве «Море туров».

«Среди своих туристов можем выделить популярные направления в Таиланд и Сочи. Из Тюмени туда вылететь дешевле всего. Мальдивы не пользуются спросом среди туристов, потому что нет прямых рейсов, туда можно улететь только через Екатеринбург или Москву», — рассказали в агентстве путешествий «Топ-тур».

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Среди популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы у тюменцев оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Сочи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители турфирм города. По словам специалистов, на новогодние каникулы путевки начали раскупать за несколько месяцев вперед. «Самыми востребованными направлениями являются Таиланд и Эмираты. С 28 ноября был запущен прямой рейс в Паттайю и тюменцы начали активно бронировать путевки по этому направлению. В Эмираты тоже можно вылететь из Тюмени, но сейчас уже остается очень мало свободных мест, так как туры на новогодние каникулы бронировали за несколько месяцев», — сообщили в агентстве «Море туров». «Среди своих туристов можем выделить популярные направления в Таиланд и Сочи. Из Тюмени туда вылететь дешевле всего. Мальдивы не пользуются спросом среди туристов, потому что нет прямых рейсов, туда можно улететь только через Екатеринбург или Москву», — рассказали в агентстве путешествий «Топ-тур».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...