Глава Еврокомиссии раскрыла содержимое девятого пакета санкций против РФ

Еврокомиссия хочет ввести санкции против четырех российских телеканалов
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Цветы у консульства Франции. Екатеринбург, флаг евросоюза, флаг франции
Новые санкции ЕС затронут горнодобывающую промышленность РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз собирается сократить доступ России к беспилотникам и ввести ограничения в отношении трех банков. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В наш санкционный список добавлено еще почти 200 физических и юридических лиц, санкции против еще трех российских банков. Сокращение доступа России к дронам напрямую и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран», — указано в telegram-канале Еврокомиссии.

Планируется контролировать экспорт товаров двойного названия, которые могут быть использованы в военных целях. Еврокомиссия обсуждает ограничения против энергетической и горнодобывающей сферы. Также предлагается отключить от эфира четыре российских канала.

Еврокомиссия работает над девятым пакетом санкций, которые вводят из-за спецоперации на Украине. Во время обсуждения ограничений шесть стран призвали Еврокомиссию скорректировать санкции, передает телеканал 360. В их числе были Нидерланды, Германия, Португалия, Испания, Бельгия и Франция.

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Евросоюз собирается сократить доступ России к беспилотникам и ввести ограничения в отношении трех банков. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «В наш санкционный список добавлено еще почти 200 физических и юридических лиц, санкции против еще трех российских банков. Сокращение доступа России к дронам напрямую и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран», — указано в telegram-канале Еврокомиссии. Планируется контролировать экспорт товаров двойного названия, которые могут быть использованы в военных целях. Еврокомиссия обсуждает ограничения против энергетической и горнодобывающей сферы. Также предлагается отключить от эфира четыре российских канала. Еврокомиссия работает над девятым пакетом санкций, которые вводят из-за спецоперации на Украине. Во время обсуждения ограничений шесть стран призвали Еврокомиссию скорректировать санкции, передает телеканал 360. В их числе были Нидерланды, Германия, Португалия, Испания, Бельгия и Франция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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