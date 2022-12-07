Кличко порекомендовал жителям Киева готовиться к эвакуации

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Докучаевск. ДНР, эвакуация, донбасс, днр, беженцы, пункт временного размещения
Нехватка отапливаемых убежищ в Киеве может потребовать эвакуации жителей столицы, заявил Виталий Кличко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевляне должны быть готовыми к эвакуации, так как ситуация с нехваткой отапливаемых убежищ составляет достаточно мрачную картину в столице Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Тем не менее, картина мрачная: в столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае полных отключений, и люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации», — цитирует Кличко Reuters. Также глава украинской столицы добавил, что в результате высокоточных ударов России украинское энергообеспечение пребывает в плачевном состоянии. Сложившаяся ситуация зимой может перерасти в самый настоящий апокалипсис для Киева.

Ранее сообщалось, что многочисленные перебои с электричеством могут привести к дефициту хлебной продукции в столице Украины. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия дал совет украинцам пополнить свои запасы еды и воды в преддверии новых отключений электричества, передает RT. В случае полного отключения электричества власти Киева планируют эвакуировать 3 млн украинцев, сообщает телеканал 360.

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Киевляне должны быть готовыми к эвакуации, так как ситуация с нехваткой отапливаемых убежищ составляет достаточно мрачную картину в столице Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Тем не менее, картина мрачная: в столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае полных отключений, и люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации», — цитирует Кличко Reuters. Также глава украинской столицы добавил, что в результате высокоточных ударов России украинское энергообеспечение пребывает в плачевном состоянии. Сложившаяся ситуация зимой может перерасти в самый настоящий апокалипсис для Киева. Ранее сообщалось, что многочисленные перебои с электричеством могут привести к дефициту хлебной продукции в столице Украины. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия дал совет украинцам пополнить свои запасы еды и воды в преддверии новых отключений электричества, передает RT. В случае полного отключения электричества власти Киева планируют эвакуировать 3 млн украинцев, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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