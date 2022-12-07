Кличко порекомендовал жителям Киева готовиться к эвакуации

07 декабря 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Нехватка отапливаемых убежищ в Киеве может потребовать эвакуации жителей столицы, заявил Виталий Кличко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевляне должны быть готовыми к эвакуации, так как ситуация с нехваткой отапливаемых убежищ составляет достаточно мрачную картину в столице Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Тем не менее, картина мрачная: в столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае полных отключений, и люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации», — цитирует Кличко Reuters . Также глава украинской столицы добавил, что в результате высокоточных ударов России украинское энергообеспечение пребывает в плачевном состоянии. Сложившаяся ситуация зимой может перерасти в самый настоящий апокалипсис для Киева. Ранее сообщалось, что многочисленные перебои с электричеством могут привести к дефициту хлебной продукции в столице Украины. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия дал совет украинцам пополнить свои запасы еды и воды в преддверии новых отключений электричества, передает RT. В случае полного отключения электричества власти Киева планируют эвакуировать 3 млн украинцев, сообщает телеканал 360.

Киевляне должны быть готовыми к эвакуации, так как ситуация с нехваткой отапливаемых убежищ составляет достаточно мрачную картину в столице Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Тем не менее, картина мрачная: в столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае полных отключений, и люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации», — цитирует Кличко Reuters. Также глава украинской столицы добавил, что в результате высокоточных ударов России украинское энергообеспечение пребывает в плачевном состоянии. Сложившаяся ситуация зимой может перерасти в самый настоящий апокалипсис для Киева. Ранее сообщалось, что многочисленные перебои с электричеством могут привести к дефициту хлебной продукции в столице Украины. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия дал совет украинцам пополнить свои запасы еды и воды в преддверии новых отключений электричества, передает RT. В случае полного отключения электричества власти Киева планируют эвакуировать 3 млн украинцев, сообщает телеканал 360.