Times: Британия потратит 229 млн на восполнение арсеналов из-за Украины

08 декабря 2022 в 07:14 Размер текста - 17 +

Британия закупит новое вооружение на 229 миллионов фунтов Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия потратит 229 миллионов фунтов на закупку тысячи противотанковых комплексов NLAW, вместо тех, что отправила военной помощью на Украину. Об этом сообщает американский обозреватель Джордж Гриллз. «Правительство объявило о заключении сделки с ВПК Saab в размере 229 миллионов фунтов стерлингов для закупки противотанковых комплексов NLAW шведского производства», — сообщает Гриллз в издании Times . Отмечается, что ранее Британия отправила примерно семь тысяч таких противотанковых комплексов в качестве военной помощи Украине. При этом американский обозреватель утверждает, что часть нового вооружение придет в Соединенное Королевство только к 2024 году, а полностью осуществить закупку удастся в 2026 году. Противотанковый комплекс NLAW весит 12,5 килограммов, а радиус его поражения составляет до 800 метров. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания в рамках военной помощи Украине передала около 10 тысяч единиц вооружения. При этом агентство рассказывало, что Киев начал сожалеть о том, что новоиспеченный премьер Британии Риши Сунак собирается сокращать военные расходы своей страны, а не продолжать оказывать помощь украинской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, как заявлял президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британия потратит 229 миллионов фунтов на закупку тысячи противотанковых комплексов NLAW, вместо тех, что отправила военной помощью на Украину. Об этом сообщает американский обозреватель Джордж Гриллз. «Правительство объявило о заключении сделки с ВПК Saab в размере 229 миллионов фунтов стерлингов для закупки противотанковых комплексов NLAW шведского производства», — сообщает Гриллз в издании Times. Отмечается, что ранее Британия отправила примерно семь тысяч таких противотанковых комплексов в качестве военной помощи Украине. При этом американский обозреватель утверждает, что часть нового вооружение придет в Соединенное Королевство только к 2024 году, а полностью осуществить закупку удастся в 2026 году. Противотанковый комплекс NLAW весит 12,5 килограммов, а радиус его поражения составляет до 800 метров. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания в рамках военной помощи Украине передала около 10 тысяч единиц вооружения. При этом агентство рассказывало, что Киев начал сожалеть о том, что новоиспеченный премьер Британии Риши Сунак собирается сокращать военные расходы своей страны, а не продолжать оказывать помощь украинской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, как заявлял президент России Владимир Путин.