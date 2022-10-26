Politico: Киев не доверяет Сунаку и мечтает о возвращении Джонсона

26 октября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Великобритании планирует сократить расходы бюджета своей страны Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина мечтает о возвращении экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и сожалеет, что нынешний британский премьер-министр Риши Сунак, вероятно, будет в первую очередь сокращать расходы своей страны, а не помогать Украине. Об этом сообщает газета Politico. «В своем первом обращении к нации <…> Сунак пообещал поставить „экономическую стабильность“ в центр повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих „трудных решениях“ в отношении расходов. <…> В попытке успокоить Киев, который все еще тоскует по своему ушедшему союзнику Борису Джонсону, <…>, Сунак заявил о поддержке британских вооруженных сил и заявил, что конфликт на Украине должен быть доведен до конца», — пишет газета. Тем не менее, по словам авторов материала, Сунак еще не озвучил свои планы по оборонному бюджету и,вероятно, он начнет длительную программу по сокращению расходов в бюджете своей страны. «Источник, близкий к украинскому правительству, посетовал на то, что Сунак „практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону будет сокращен“», — дополняет газета. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что после назначения нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, изменений в отношениях Британии и России в позитивную стороны не ожидается. Тем более, сам премьер-министр заявлял, что в кризисе Великобритании виновата Россия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина мечтает о возвращении экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и сожалеет, что нынешний британский премьер-министр Риши Сунак, вероятно, будет в первую очередь сокращать расходы своей страны, а не помогать Украине. Об этом сообщает газета Politico. «В своем первом обращении к нации <…> Сунак пообещал поставить „экономическую стабильность“ в центр повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих „трудных решениях“ в отношении расходов. <…> В попытке успокоить Киев, который все еще тоскует по своему ушедшему союзнику Борису Джонсону, <…>, Сунак заявил о поддержке британских вооруженных сил и заявил, что конфликт на Украине должен быть доведен до конца», — пишет газета. Тем не менее, по словам авторов материала, Сунак еще не озвучил свои планы по оборонному бюджету и,вероятно, он начнет длительную программу по сокращению расходов в бюджете своей страны. «Источник, близкий к украинскому правительству, посетовал на то, что Сунак „практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону будет сокращен“», — дополняет газета. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что после назначения нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, изменений в отношениях Британии и России в позитивную стороны не ожидается. Тем более, сам премьер-министр заявлял, что в кризисе Великобритании виновата Россия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.