В Тюменской области дальнобойщик протаранил машину скорой помощи

Спасатели вытащили пассажирок скорой помощи, но одна из них скончалась Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Заводоуковском районе (Тюменская область) произошло ДТП, в котором грузовой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, от чего последняя улетела в кювет. В результате аварии двух пассажирок спецтранспорта зажало, а одна из них погибла, из-за чего дальнобойщик попал под статью УК РФ. Об этом инциденте сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«На 97 км трассы Омск-Тюмень Чистяков заметил у дороги работающую спецтехнику, но не увидел, что перед ним затормозил водитель скорой помощи и не смог удержать грузовик. При столкновении скорую выбросило на встречную полосу, где она съехала в кювет и остановилась только в лесополосе <…> в ее салоне оказались зажатыми еще две женщины-пассажирки. Приехавшие спасатели вызволили несчастных, но одна из них потом скончалась в больнице от множественных тяжелых травм», — сообщили детали происшествия в пресс-службе

Заводоуковский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также родственница погибшей добилась возмещения морального вреда.