Global Research: Европа добровольно разрушила свою экономику, приняв потолок цен на нефть

08 декабря 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

Авторы Global Research поясняют, что в ближайшее время цена на нефть из РФ составит более 60 долларов за баррель Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ближайшие месяцы рыночная цена на российскую нефть составит свыше 60 долларов за баррель. Этому поспособствует потолок цен на нефть из РФ, который ввел Запад. Об этом сообщает Global Research. «За весь период российская нефть падала ниже 60 долларов только в 31% случаев. В остальных 69% случаев цена была выше 60 долларов. Исходя из этих вероятностей, кажется, что в ближайшие месяцы рыночная цена обычно будет выше 60 долларов. Когда это произойдет, мы потребуем платить меньше рыночной цены, а Россия откажется продавать нам нефть», — уточняется на сайте. Авторы подчеркивают, что в итоге европейцы сами разрушают собственную экономику. Подчеркивается, что есть два исхода событий для европейских стран. Либо им придется закупать нефть из других источников, либо же столкнуться с дефицитом. По словам авторов, при последнем варианте произойдет нехватка основных товаров в европейских магазинах. Ранее Reuters сообщал, что потолок цен на нефть не отразится на доходах России. Уточняется, что несмотря на ограничения, РФ получает от продажи нефти столько же, сколько и до санкций. РФ столкнулась с санкциями после того, как начала спецоперацию на территории Украины. После введения Западом санкций, в Европе столкнулись с энергетическим кризисом. Стоимость нефти Brent упала ниже 77 долларов за баррель, сообщает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия рассматривает различные варианты ответа на потолок цен, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие месяцы рыночная цена на российскую нефть составит свыше 60 долларов за баррель. Этому поспособствует потолок цен на нефть из РФ, который ввел Запад. Об этом сообщает Global Research. «За весь период российская нефть падала ниже 60 долларов только в 31% случаев. В остальных 69% случаев цена была выше 60 долларов. Исходя из этих вероятностей, кажется, что в ближайшие месяцы рыночная цена обычно будет выше 60 долларов. Когда это произойдет, мы потребуем платить меньше рыночной цены, а Россия откажется продавать нам нефть», — уточняется на сайте. Авторы подчеркивают, что в итоге европейцы сами разрушают собственную экономику. Подчеркивается, что есть два исхода событий для европейских стран. Либо им придется закупать нефть из других источников, либо же столкнуться с дефицитом. По словам авторов, при последнем варианте произойдет нехватка основных товаров в европейских магазинах. Ранее Reuters сообщал, что потолок цен на нефть не отразится на доходах России. Уточняется, что несмотря на ограничения, РФ получает от продажи нефти столько же, сколько и до санкций. РФ столкнулась с санкциями после того, как начала спецоперацию на территории Украины. После введения Западом санкций, в Европе столкнулись с энергетическим кризисом. Стоимость нефти Brent упала ниже 77 долларов за баррель, сообщает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия рассматривает различные варианты ответа на потолок цен, пишет RT.