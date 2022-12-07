Reuters: потолок цен на нефть не отразится на доходах России

Введение потолка цен на нефть из РФ не повлияет на доходы страны от продажи энергоресурса. Об этом написали в Reuters.
«Потолок цен на российскую нефть — это неудачный компромисс, который мало что сделает для сокращения доходов России от нефти», — передает издание слова эксперта по энергобезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бена Кэхилла. Уточняется, что даже несмотря на ограничения, российская сторона получает от продажи нефти столько же, сколько получала до санкций.
В статье отметили, что если РФ выполнит угрозы, касаемо сокращения добычи нефти, цены на энергоресурс могут сильно вырасти, что станет проблемой для стран G7. Это может привести и к постепенному сокращению поддержки Украины.
«Нефтяные рынки могут потерять три миллиона российских баррелей в день, если будут введены самые строгие санкции ЕС, Barclays и Rystad Energy предупредили, что нефть может подорожать до 200 долларов», — написало Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство.
После начала спецоперации страны Запада ввели ряд антироссийских санкций. Среди ограничений — фиксированная цена на нефть из РФ. Тогда страны ОПЕК+ начали готовиться к снижению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, передает MK.RU. Но после введения ограничений ОПЕК+ согласовали текущие квоты на добычу нефти.
Страны G7 договорились о потолке цен в 60 долларов за баррель. Также сообщалось, что Россия может ввести свою фиксированную цену на энергоресурс.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Введение потолка цен на нефть из РФ не повлияет на доходы страны от продажи энергоресурса. Об этом написали в Reuters. «Потолок цен на российскую нефть — это неудачный компромисс, который мало что сделает для сокращения доходов России от нефти», — передает издание слова эксперта по энергобезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бена Кэхилла. Уточняется, что даже несмотря на ограничения, российская сторона получает от продажи нефти столько же, сколько получала до санкций. В статье отметили, что если РФ выполнит угрозы, касаемо сокращения добычи нефти, цены на энергоресурс могут сильно вырасти, что станет проблемой для стран G7. Это может привести и к постепенному сокращению поддержки Украины. «Нефтяные рынки могут потерять три миллиона российских баррелей в день, если будут введены самые строгие санкции ЕС, Barclays и Rystad Energy предупредили, что нефть может подорожать до 200 долларов», — написало Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство. После начала спецоперации страны Запада ввели ряд антироссийских санкций. Среди ограничений — фиксированная цена на нефть из РФ. Тогда страны ОПЕК+ начали готовиться к снижению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, передает MK.RU. Но после введения ограничений ОПЕК+ согласовали текущие квоты на добычу нефти. Страны G7 договорились о потолке цен в 60 долларов за баррель. Также сообщалось, что Россия может ввести свою фиксированную цену на энергоресурс.