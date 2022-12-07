Reuters: потолок цен на нефть не отразится на доходах России

07 декабря 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Если РФ выполнит угрозы по сокращению добычи нефти, цена на энергоресурс может сильно вырасти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение потолка цен на нефть из РФ не повлияет на доходы страны от продажи энергоресурса. Об этом написали в Reuters. «Потолок цен на российскую нефть — это неудачный компромисс, который мало что сделает для сокращения доходов России от нефти», — передает издание слова эксперта по энергобезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бена Кэхилла. Уточняется, что даже несмотря на ограничения, российская сторона получает от продажи нефти столько же, сколько получала до санкций. В статье отметили, что если РФ выполнит угрозы, касаемо сокращения добычи нефти, цены на энергоресурс могут сильно вырасти, что станет проблемой для стран G7. Это может привести и к постепенному сокращению поддержки Украины. «Нефтяные рынки могут потерять три миллиона российских баррелей в день, если будут введены самые строгие санкции ЕС, Barclays и Rystad Energy предупредили, что нефть может подорожать до 200 долларов», — написало Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство. После начала спецоперации страны Запада ввели ряд антироссийских санкций. Среди ограничений — фиксированная цена на нефть из РФ. Тогда страны ОПЕК+ начали готовиться к снижению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, передает MK.RU . Но после введения ограничений ОПЕК+ согласовали текущие квоты на добычу нефти. Страны G7 договорились о потолке цен в 60 долларов за баррель. Также сообщалось, что Россия может ввести свою фиксированную цену на энергоресурс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение потолка цен на нефть из РФ не повлияет на доходы страны от продажи энергоресурса. Об этом написали в Reuters. «Потолок цен на российскую нефть — это неудачный компромисс, который мало что сделает для сокращения доходов России от нефти», — передает издание слова эксперта по энергобезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бена Кэхилла. Уточняется, что даже несмотря на ограничения, российская сторона получает от продажи нефти столько же, сколько получала до санкций. В статье отметили, что если РФ выполнит угрозы, касаемо сокращения добычи нефти, цены на энергоресурс могут сильно вырасти, что станет проблемой для стран G7. Это может привести и к постепенному сокращению поддержки Украины. «Нефтяные рынки могут потерять три миллиона российских баррелей в день, если будут введены самые строгие санкции ЕС, Barclays и Rystad Energy предупредили, что нефть может подорожать до 200 долларов», — написало Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство. После начала спецоперации страны Запада ввели ряд антироссийских санкций. Среди ограничений — фиксированная цена на нефть из РФ. Тогда страны ОПЕК+ начали готовиться к снижению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, передает MK.RU. Но после введения ограничений ОПЕК+ согласовали текущие квоты на добычу нефти. Страны G7 договорились о потолке цен в 60 долларов за баррель. Также сообщалось, что Россия может ввести свою фиксированную цену на энергоресурс.