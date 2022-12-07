07 декабря 2022

Пермская пенсионерка развела телефонного мошенника и помогла полиции. Фото

Пенсионерка из Соликамска помогла полиции поймать телефонного мошенника
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионерка, телефон, бабушка, пенсия, осень
Женщина не растерялась, когда ей позвонил неизвестный и попросил передать 100 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Жительницу Соликамска Раису Левыкину наградили от имени главы ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова. Пенсионерка помогла задержать телефонного мошенника, сообщается на сайте краевого главка. Осенью женщине позвонил незнакомец и заявил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Неизвестный попросил перевести ему 100 тысяч рублей, чтобы родственница пенсионерки могла уйти от уголовной ответственности.

«Женщина сразу поняла, что имеет дело с мошенниками, но это ее нисколько не испугало. Решив подыграть злоумышленникам, Раиса Андреевна продолжила разговор и ответила, что готова передать необходимую сумму. Сама в это время обратилась к соседке и попросила сообщить в полицию. Длительное время пенсионерка продолжала общение по телефону со лжеследователем. В назначенное время злоумышленник пришел за деньгами и сотрудники полиции задержали подозреваемого», — информирует пресс-служба ГУ МВД Прикамья.

Задержанным оказался ранее судимый житель горожанин 1984 года рождения. В последствии удалось задержать и его сообщника, мужчину 1977 года рождения. В общей сложности злоумышленники причинили гражданам ущерб на сумму более миллиона рублей. Сейчас они задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). В знак благодарности начальник соликамской полиции Валерий Ряпосов вручил Раисе Левыкиной телевизор.

Раисе Левыкиной объявили благодарность, вручили диплом и подарили телевизор
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Жительницу Соликамска Раису Левыкину наградили от имени главы ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова. Пенсионерка помогла задержать телефонного мошенника, сообщается на сайте краевого главка. Осенью женщине позвонил незнакомец и заявил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Неизвестный попросил перевести ему 100 тысяч рублей, чтобы родственница пенсионерки могла уйти от уголовной ответственности. «Женщина сразу поняла, что имеет дело с мошенниками, но это ее нисколько не испугало. Решив подыграть злоумышленникам, Раиса Андреевна продолжила разговор и ответила, что готова передать необходимую сумму. Сама в это время обратилась к соседке и попросила сообщить в полицию. Длительное время пенсионерка продолжала общение по телефону со лжеследователем. В назначенное время злоумышленник пришел за деньгами и сотрудники полиции задержали подозреваемого», — информирует пресс-служба ГУ МВД Прикамья. Задержанным оказался ранее судимый житель горожанин 1984 года рождения. В последствии удалось задержать и его сообщника, мужчину 1977 года рождения. В общей сложности злоумышленники причинили гражданам ущерб на сумму более миллиона рублей. Сейчас они задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). В знак благодарности начальник соликамской полиции Валерий Ряпосов вручил Раисе Левыкиной телевизор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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