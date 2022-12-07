Пермская пенсионерка развела телефонного мошенника и помогла полиции. Фото

Пенсионерка из Соликамска помогла полиции поймать телефонного мошенника

08 декабря 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Женщина не растерялась, когда ей позвонил неизвестный и попросил передать 100 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Соликамска Раису Левыкину наградили от имени главы ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова. Пенсионерка помогла задержать телефонного мошенника, сообщается на сайте краевого главка. Осенью женщине позвонил незнакомец и заявил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Неизвестный попросил перевести ему 100 тысяч рублей, чтобы родственница пенсионерки могла уйти от уголовной ответственности. «Женщина сразу поняла, что имеет дело с мошенниками, но это ее нисколько не испугало. Решив подыграть злоумышленникам, Раиса Андреевна продолжила разговор и ответила, что готова передать необходимую сумму. Сама в это время обратилась к соседке и попросила сообщить в полицию. Длительное время пенсионерка продолжала общение по телефону со лжеследователем. В назначенное время злоумышленник пришел за деньгами и сотрудники полиции задержали подозреваемого», — информирует пресс-служба ГУ МВД Прикамья. Задержанным оказался ранее судимый житель горожанин 1984 года рождения. В последствии удалось задержать и его сообщника, мужчину 1977 года рождения. В общей сложности злоумышленники причинили гражданам ущерб на сумму более миллиона рублей. Сейчас они задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). В знак благодарности начальник соликамской полиции Валерий Ряпосов вручил Раисе Левыкиной телевизор. Раисе Левыкиной объявили благодарность, вручили диплом и подарили телевизор Фото: сайт ГУ МВД по Пермскому краю Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Соликамска Раису Левыкину наградили от имени главы ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова. Пенсионерка помогла задержать телефонного мошенника, сообщается на сайте краевого главка. Осенью женщине позвонил незнакомец и заявил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Неизвестный попросил перевести ему 100 тысяч рублей, чтобы родственница пенсионерки могла уйти от уголовной ответственности. «Женщина сразу поняла, что имеет дело с мошенниками, но это ее нисколько не испугало. Решив подыграть злоумышленникам, Раиса Андреевна продолжила разговор и ответила, что готова передать необходимую сумму. Сама в это время обратилась к соседке и попросила сообщить в полицию. Длительное время пенсионерка продолжала общение по телефону со лжеследователем. В назначенное время злоумышленник пришел за деньгами и сотрудники полиции задержали подозреваемого», — информирует пресс-служба ГУ МВД Прикамья. Задержанным оказался ранее судимый житель горожанин 1984 года рождения. В последствии удалось задержать и его сообщника, мужчину 1977 года рождения. В общей сложности злоумышленники причинили гражданам ущерб на сумму более миллиона рублей. Сейчас они задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). В знак благодарности начальник соликамской полиции Валерий Ряпосов вручил Раисе Левыкиной телевизор.