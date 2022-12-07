07 декабря 2022

Власти бесплатно получат стадион в центре Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк «Зеленая роща». Екатеринбург, футбол, зима, зеленая роща, парк, виды екатеринбург
Стадион несколько лет ожидает реконструкции Фото:

Стадион «Юность», расположенный в Перми на улице Революции, перейдет в безвозмездное пользование краевых властей. Впоследствии край получит спортивный объект в собственность.

«Стадион „Юность“ планируется временно передать в безвозмездное пользование региона. При этом параллельно городская дума будет принимать решение о передаче этого спортивного объекта из муниципальной в краевую собственность для проведения реконструкции», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

Городские власти несколько неоднократно заявляли о планах по реконструкции стадиона, который сейчас находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Ранее стало известно, что муниципалитет готовится передать объект на краевой уровень, после чего, как ожидается, начнется его реконструкция. Перми. На месте стадиона планируется обустроить открытую арену для занятий конькобежным спортом, игры в хоккей, мини-футбол и катания на роликовых коньках.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Стадион «Юность», расположенный в Перми на улице Революции, перейдет в безвозмездное пользование краевых властей. Впоследствии край получит спортивный объект в собственность. «Стадион „Юность“ планируется временно передать в безвозмездное пользование региона. При этом параллельно городская дума будет принимать решение о передаче этого спортивного объекта из муниципальной в краевую собственность для проведения реконструкции», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. Городские власти несколько неоднократно заявляли о планах по реконструкции стадиона, который сейчас находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Ранее стало известно, что муниципалитет готовится передать объект на краевой уровень, после чего, как ожидается, начнется его реконструкция. Перми. На месте стадиона планируется обустроить открытую арену для занятий конькобежным спортом, игры в хоккей, мини-футбол и катания на роликовых коньках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...