Власти бесплатно получат стадион в центре Перми

08 декабря 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Стадион несколько лет ожидает реконструкции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Стадион «Юность», расположенный в Перми на улице Революции, перейдет в безвозмездное пользование краевых властей. Впоследствии край получит спортивный объект в собственность. «Стадион „Юность“ планируется временно передать в безвозмездное пользование региона. При этом параллельно городская дума будет принимать решение о передаче этого спортивного объекта из муниципальной в краевую собственность для проведения реконструкции», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. Городские власти несколько неоднократно заявляли о планах по реконструкции стадиона, который сейчас находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Ранее стало известно, что муниципалитет готовится передать объект на краевой уровень, после чего, как ожидается, начнется его реконструкция. Перми. На месте стадиона планируется обустроить открытую арену для занятий конькобежным спортом, игры в хоккей, мини-футбол и катания на роликовых коньках.

Стадион «Юность», расположенный в Перми на улице Революции, перейдет в безвозмездное пользование краевых властей. Впоследствии край получит спортивный объект в собственность. «Стадион „Юность“ планируется временно передать в безвозмездное пользование региона. При этом параллельно городская дума будет принимать решение о передаче этого спортивного объекта из муниципальной в краевую собственность для проведения реконструкции», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. Городские власти несколько неоднократно заявляли о планах по реконструкции стадиона, который сейчас находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Ранее стало известно, что муниципалитет готовится передать объект на краевой уровень, после чего, как ожидается, начнется его реконструкция. Перми. На месте стадиона планируется обустроить открытую арену для занятий конькобежным спортом, игры в хоккей, мини-футбол и катания на роликовых коньках.