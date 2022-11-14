Стадион «Юность» в Перми перейдет в собственность края

Проект реконструкции лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский стадион «Юность» перейдет из муниципальной собственности в краевую перед началом реконструкции. Об этом сегодня на пленарном заседании городской думы сообщил глава Перми Алексей Демкин.

«Сегодня на пленарном пермской думы во время обсуждения проекта бюджета города на 2023—2025 годы депутаты обратили внимание, что в нем не отражены средства на реконструкцию стадиона „Юность“, которая должна начаться в ближайшее время. Как пояснил глава Перми Алексей Демкин, это связано с тем, что перед началом реконструкции стадион перейдет из муниципальной собственности в краевую», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Алексей Демкин также уточнил, что проектом лично занимается губернатор Дмитрий Махонин. Он сейчас изыскивает на эти цели спонсорские денежные средства. Поэтому для реконструкции объекта необходимо будет передать его в собственность региона. «Мы ведем переговоры о том, чтобы после реконструкции этот объект с уровня субъекта вернулся в муниципальную собственность. Пока обсуждаем на диалоговой площадке разные варианты», — добавил мэр Перми.

Реконструкция стадиона «Юность», а также дворца спорта «Орленок» входит в список приоритетных проектов к 300-летию Перми. На месте стадиона планируется обустроить открытую арену для занятий конькобежным спортом, игры в хоккей, мини-футбол и катания на роликовых коньках.