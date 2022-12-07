07 декабря 2022

Курганским депутатам рассказали, как следить за бюджетом

Для курганских депутатов провели семинар по изменениям в налоговом учете
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, чиновники, депутаты, руки
Курганские депутаты обсудили изменения в налоговом учете Фото:

Депутатам Курганской области рассказали об изменениях в оплате налогов и о том, как следить за бюджетом. Об этом сообщила начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом управления ФНС по Курганской области Ольга Посадских, передает корреспондент URA.RU с семинара для председателей депутатских комиссий по бюджету представительных органов муниципальных округов и районов.

Сообщается, что с 1 января 2023 года вступит в силу Федеральный закон об институте единого налогового счета (ЕНС). Согласно закону, все налоги придется закрывать одним платежом. Депутатам пояснили, что ситуации, когда на одном налоге долг, а на другом переплата, не будет. «Если денег будет недостаточно на едином налоговом платеже, а срок будет совпадать, то все денежные средства будут распределены пропорционально между налогами», — пояснила Посадских.

Депутатам также рассказали, что планируются изменения в личном кабинете налогоплательщика. На главной странице кабинета можно будет узнать о состоянии ЕНС, посмотреть его детализацию и историю. В личном кабинете налогоплательщики смогут заказать справки со состоянии счета и о суммах распределения.

Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор предупредила о проблемах с новым налоговым учетом. В субъектах РФ обеспокоены возможными проблемами с институтом единого налогового платежа. На заседании комиссий Совета законодательства РФ обсудили внедрение института ЕНС, по которому разные налоги закрываются одним платежом.

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Депутатам Курганской области рассказали об изменениях в оплате налогов и о том, как следить за бюджетом. Об этом сообщила начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом управления ФНС по Курганской области Ольга Посадских, передает корреспондент URA.RU с семинара для председателей депутатских комиссий по бюджету представительных органов муниципальных округов и районов. Сообщается, что с 1 января 2023 года вступит в силу Федеральный закон об институте единого налогового счета (ЕНС). Согласно закону, все налоги придется закрывать одним платежом. Депутатам пояснили, что ситуации, когда на одном налоге долг, а на другом переплата, не будет. «Если денег будет недостаточно на едином налоговом платеже, а срок будет совпадать, то все денежные средства будут распределены пропорционально между налогами», — пояснила Посадских. Депутатам также рассказали, что планируются изменения в личном кабинете налогоплательщика. На главной странице кабинета можно будет узнать о состоянии ЕНС, посмотреть его детализацию и историю. В личном кабинете налогоплательщики смогут заказать справки со состоянии счета и о суммах распределения. Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор предупредила о проблемах с новым налоговым учетом. В субъектах РФ обеспокоены возможными проблемами с институтом единого налогового платежа. На заседании комиссий Совета законодательства РФ обсудили внедрение института ЕНС, по которому разные налоги закрываются одним платежом.
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