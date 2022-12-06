Курганский сенатор предупредила о проблемах с новым налоговым учетом

Курганский сенатор Елена Перминова присутствовала на заседании комиссий Совета законодательства РФ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова предупредила о проблемах с налоговым учетом. Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года. Информация прозвучала на заседании комиссий Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании, сообщается на официальном сайте комитета СФ по обороне и безопасности.

«Многие субъекты России выражают обеспокоенность по практическому применению института единого налогового счета (ЕНС), обеспечению полного и своевременного перечисления доходных поступлений в региональные бюджеты. Существуют и другие риски при переходе на новую систему уплаты налоговых платежей», — рассказала Перминова.

Сообщается, что на заседании комиссий Совета законодательства РФ обсудили внедрение института ЕНС, по которому разные налоги закрываются одним платежом. Распределять этот платеж, как указано на сайте, будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Единый налоговый счет будет полностью работать с 1 января 2023 года. Перминова пояснила, что новая система сократит издержки и упростит работу как налогоплательщикам, так и сотрудникам ФНС.

Сенатор акцентировала, что правительству рекомендовано мониторить поступления налоговых доходов в бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты. При необходимости власти подготовят предложения по уточнению положений налогового законодательства.