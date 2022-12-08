Депутаты Госдумы обсуждают выплату маткапитала на третьего ребенка

08 декабря 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

На третьего ребенка должны выплачивать ту же сумму, что и на первого, считает Сергей Леонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госудаственной Думе планируют рассмотреть законопроект о выплате материнского капитала на третьего ребенка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. «Сегодня, скорее всего успеем, — будет рассматривать в Госдуме наш законопроект о материнском капитале на третьего ребенка. Сейчас его нет. Есть материнский капитал только на первого и второго ребенка. Мы предлагаем, если в семье родился третий ребенок, выплачивать ровно такую же сумму, что и на первого», — подчеркнул Сергей Леонов. Депутат Госдумы добавил, что в первую очередь касаться законопроект должен регионов с низкой рождаемостью. «Многодетные семьи более нуждаются в, так скажем, финансовой подпитке со стороны государства. И мы предлагаем ввести эту норму именно для тех регионов, где наблюдается низкая рождаемость», — объяснил Леонов. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей. На второго составит — 779 тысяч.

В Госудаственной Думе планируют рассмотреть законопроект о выплате материнского капитала на третьего ребенка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. «Сегодня, скорее всего успеем, — будет рассматривать в Госдуме наш законопроект о материнском капитале на третьего ребенка. Сейчас его нет. Есть материнский капитал только на первого и второго ребенка. Мы предлагаем, если в семье родился третий ребенок, выплачивать ровно такую же сумму, что и на первого», — подчеркнул Сергей Леонов. Депутат Госдумы добавил, что в первую очередь касаться законопроект должен регионов с низкой рождаемостью. «Многодетные семьи более нуждаются в, так скажем, финансовой подпитке со стороны государства. И мы предлагаем ввести эту норму именно для тех регионов, где наблюдается низкая рождаемость», — объяснил Леонов. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей. На второго составит — 779 тысяч.