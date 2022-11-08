Глава Минтруда: в 2023 году размер маткапитала будет увеличен

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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., котяков антон
Размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Котяков Фото:

В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании о поддержке семей с детьми.

«Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей», — заявил Котяков. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что размер маткапитала на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей.

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В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании о поддержке семей с детьми. «Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей», — заявил Котяков. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что размер маткапитала на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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