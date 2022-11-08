Глава Минтруда: в 2023 году размер маткапитала будет увеличен

08 ноября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Котяков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании о поддержке семей с детьми. «Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей», — заявил Котяков. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что размер маткапитала на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей.

В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании о поддержке семей с детьми. «Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей», — заявил Котяков. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что размер маткапитала на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей.