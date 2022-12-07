Пермская ФНС намерена вернуть у завода-банкрота многомиллионную субсидию

08 декабря 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Разорившийся завод не исполнил свои обязательства перед ФНС Фото: Алексей Гущин © URA.RU Межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю намерена вернуть 35,6 млн рублей, которые были выданы АО «Новые фитинговые технологии (АО «НФТ») в качестве субсидии. О требованиях налоговиков сообщается на сайте Федресурса. «Конкурсный управляющий „АО НФТ“ [Иван Гусев] уведомляет о получении требований кредитора — Межрайонной ИФНС России №21 об удовлетворении требований в размере 35 598 920,89 после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов», — говорится на сайте Федресурса. Уточняется, что субсидия была выдана предприятию из федерального бюджета. Она предназначалась на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства. Свои обязательства по соглашению о предоставлении субсидии АО «НФТ» не исполнило. Предприятие «Новые фитинговые технологии», построенное в Чайковском, начало свою работу в 2017 году. Оно специализировалось на выпуске продукции для нужд нефтегазового и энергетического секторов экономики. Спустя три года после начала работы юрлицо было признано банкротом, его имущество выставлено на торги. Сейчас конкурсный управляющий взыскивает в суде долги с экс-руководства АО «НФТ».

Межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю намерена вернуть 35,6 млн рублей, которые были выданы АО «Новые фитинговые технологии (АО «НФТ») в качестве субсидии. О требованиях налоговиков сообщается на сайте Федресурса. «Конкурсный управляющий „АО НФТ“ [Иван Гусев] уведомляет о получении требований кредитора — Межрайонной ИФНС России №21 об удовлетворении требований в размере 35 598 920,89 после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов», — говорится на сайте Федресурса. Уточняется, что субсидия была выдана предприятию из федерального бюджета. Она предназначалась на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства. Свои обязательства по соглашению о предоставлении субсидии АО «НФТ» не исполнило. Предприятие «Новые фитинговые технологии», построенное в Чайковском, начало свою работу в 2017 году. Оно специализировалось на выпуске продукции для нужд нефтегазового и энергетического секторов экономики. Спустя три года после начала работы юрлицо было признано банкротом, его имущество выставлено на торги. Сейчас конкурсный управляющий взыскивает в суде долги с экс-руководства АО «НФТ».