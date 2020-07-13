Завод в Чайковском признан банкротом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акционерное общество «Новые фитинговые технологии» («НФТ») в городе Чайковском в Пермском крае признано банкротом. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Решением Арбитражного суда Пермского края […] АО „Новые Фитинговые Технологии“ признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев», — указано на сайте реестра. Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Алексей Ярков.

По информации конкурсного управляющего, кредиторы заявили требования к «НФТ» на сумму свыше 1 млрд 420 млн рублей. Среди них — ООО «НГД Трейд». Общество пытается привлечь «НФТ» к субсидиарной ответственности и требует вернуть 924,6 млн. рублей. Свои требования также заявили компании «Сервистеплогаз», «Инженерный консультационный центр „Калибр“», «Т Плюс», «Прамет», «Западно-Уральский аттестационный центр» и «Промышленные технологии».

Завод в Чайковском ввели в эксплуатацию три года назад. Чтобы реализовать проект, регион привлек 4,4 млрд. рублей инвестиций. Предполагалось, что «НФТ» будет выпускать продукцию для предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики. URA.RU рассказывало, что завод перестал платить рабочим зарплату, с октября прошлого года в отношении него запустили процедуру конкурсного наблюдения.