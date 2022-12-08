Силуанов: преждевременно говорить о влиянии ценового потолка на бюджет РФ

08 декабря 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Правительство РФ готовит ответ на ценовой потолок, заявил Антон Силуанов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Говорить о влиянии ценового потолка на бюджет России пока преждевременно. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Сейчас правительство РФ формирует ответные меры. <…> В ближайшее время Россия ответит <…>. Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что к началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Об этом говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РФ столкнулась с санкциями после того, как начала спецоперацию на территории Украины. Цель операции заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР. После введения санкций странами ЕС, в Европе столкнулись с энергетическим кризисом. В том числе это связано и с ограничениями цен на российскую нефть. Власти ЕС установили потолок на цены нефти из РФ на уровне 60 $ за баррель.

Говорить о влиянии ценового потолка на бюджет России пока преждевременно. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Сейчас правительство РФ формирует ответные меры. <…> В ближайшее время Россия ответит <…>. Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что к началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Об этом говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РФ столкнулась с санкциями после того, как начала спецоперацию на территории Украины. Цель операции заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР. После введения санкций странами ЕС, в Европе столкнулись с энергетическим кризисом. В том числе это связано и с ограничениями цен на российскую нефть. Власти ЕС установили потолок на цены нефти из РФ на уровне 60 $ за баррель.