Силуанов: преждевременно говорить о влиянии ценового потолка на бюджет РФ

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Правительство РФ готовит ответ на ценовой потолок, заявил Антон Силуанов Фото:
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Говорить о влиянии ценового потолка на бюджет России пока преждевременно. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Сейчас правительство РФ формирует ответные меры. <…> В ближайшее время Россия ответит <…>. Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Об этом говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

РФ столкнулась с санкциями после того, как начала спецоперацию на территории Украины. Цель операции заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР. После введения санкций странами ЕС, в Европе столкнулись с энергетическим кризисом. В том числе это связано и с ограничениями цен на российскую нефть. Власти ЕС установили потолок на цены нефти из РФ на уровне 60 $ за баррель.

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Говорить о влиянии ценового потолка на бюджет России пока преждевременно. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Сейчас правительство РФ формирует ответные меры. <…> В ближайшее время Россия ответит <…>. Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что к началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Об этом говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РФ столкнулась с санкциями после того, как начала спецоперацию на территории Украины. Цель операции заключается в защите мирного населения ЛНР и ДНР. После введения санкций странами ЕС, в Европе столкнулись с энергетическим кризисом. В том числе это связано и с ограничениями цен на российскую нефть. Власти ЕС установили потолок на цены нефти из РФ на уровне 60 $ за баррель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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