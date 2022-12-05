Глава Минэкономразвития РФ предупредил о спаде ВВП в 2023 году

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Совещание в полпредстве по УрФО с Максимом Решетниковым. Екатеринбург, решетников максим
В сентябре ВВП страны вырос на 2%, уточнил Максим Решетников Фото:
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К началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%», — сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы. Его слова приводит РИА Новости. При этом он уточнил, что в сентябре внутренний валовый продукт страны вырос на 2%.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в начале следующего года в России произойдет масштабное падение экономики. Агентство подчеркивает, что данный прогноз связан с антироссийскими санкциями.

США и другие западные страны начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что инфляция в стране находится под контролем. Также уточнялось, что предполагается снижение инфляции, пишет RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также уточнял, что снижение ВВП России по итогам года может составить менее 3%, передает Life.

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К началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. «Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%», — сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы. Его слова приводит РИА Новости. При этом он уточнил, что в сентябре внутренний валовый продукт страны вырос на 2%. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в начале следующего года в России произойдет масштабное падение экономики. Агентство подчеркивает, что данный прогноз связан с антироссийскими санкциями. США и другие западные страны начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что инфляция в стране находится под контролем. Также уточнялось, что предполагается снижение инфляции, пишет RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также уточнял, что снижение ВВП России по итогам года может составить менее 3%, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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