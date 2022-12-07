В Челябинскую область не пустили партию коров с поддельными документами

08 декабря 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

В документах числился не существующие врач и покупатель, а отгрузка была из другого региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пункте пропуска «Бугристое» Троицкого района (Челябинская область) три машины с партией коров задержали из-за поддельных документов. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «В ППУ „Бугристое“ задержано три машины, в которых перевозили 113 голов крупного рогатого скота. Ветеринарные сертификаты были оформленных, якобы, ведущим ветврачом ГБУ Нижегородской области „Областная ветеринарная лаборатория“ П. Ивановым. По телефону в ветлаборатории объяснили, что такой ветврач в штате не числится, и оформлением ветсертификатов сотрудники лаборатории не занимаются», — уточнили в ведомстве. По документам, животных везли из Нижегородской области в Киргизию. Указанного получателя из Киргизии в реестре не существует, а с площадки Нижегородской области по данным ФГИС «Меркурий» отгрузки коров не было. В документах на коров есть QR-коды, которые должны открываться в системе ФГИС «ВетИС», но они ведут на другой сайт. Более того, водители сознались, что машины выехали из Самарской области, о которой в документах не упоминалось. Все это было грубым нарушением ветеринарного законодательства РФ. В пункт пропуска были вызваны правоохранители. Информацию также передали в Самарскую область, из которой перемещались коровы. Машины под контролем ведомства вернулись назад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пункте пропуска «Бугристое» Троицкого района (Челябинская область) три машины с партией коров задержали из-за поддельных документов. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «В ППУ „Бугристое“ задержано три машины, в которых перевозили 113 голов крупного рогатого скота. Ветеринарные сертификаты были оформленных, якобы, ведущим ветврачом ГБУ Нижегородской области „Областная ветеринарная лаборатория“ П. Ивановым. По телефону в ветлаборатории объяснили, что такой ветврач в штате не числится, и оформлением ветсертификатов сотрудники лаборатории не занимаются», — уточнили в ведомстве. По документам, животных везли из Нижегородской области в Киргизию. Указанного получателя из Киргизии в реестре не существует, а с площадки Нижегородской области по данным ФГИС «Меркурий» отгрузки коров не было. В документах на коров есть QR-коды, которые должны открываться в системе ФГИС «ВетИС», но они ведут на другой сайт. Более того, водители сознались, что машины выехали из Самарской области, о которой в документах не упоминалось. Все это было грубым нарушением ветеринарного законодательства РФ. В пункт пропуска были вызваны правоохранители. Информацию также передали в Самарскую область, из которой перемещались коровы. Машины под контролем ведомства вернулись назад.