Силовики занялись делом свердловчанина, раздавленного листом металла

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверит, как расследуется уголовное дело, возбужденное после смерти раздавленного металлическим листом монтажника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертельным несчастным случаем при возведении жилого дома», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 1 декабря, когда одного из монтажников, возводивших дом на улице Пехотинцев, раздавило листом металла.
После происшествия возбудили уголовное дело, фигурантом в котором, предположительно, стал водитель погрузчика, перевозивший металлический лист, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Проводится судебно-медицинская экспертиза, и анализируются документы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что погибшим оказался 28-летний мигрант.
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