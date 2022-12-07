07 декабря 2022

Силовики занялись делом свердловчанина, раздавленного листом металла

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура занялась проверкой уголовного дела Фото:

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверит, как расследуется уголовное дело, возбужденное после смерти раздавленного металлическим листом монтажника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертельным несчастным случаем при возведении жилого дома», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 1 декабря, когда одного из монтажников, возводивших дом на улице Пехотинцев, раздавило листом металла.

После происшествия возбудили уголовное дело, фигурантом в котором, предположительно, стал водитель погрузчика, перевозивший металлический лист, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Проводится судебно-медицинская экспертиза, и анализируются документы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что погибшим оказался 28-летний мигрант.

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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверит, как расследуется уголовное дело, возбужденное после смерти раздавленного металлическим листом монтажника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертельным несчастным случаем при возведении жилого дома», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 1 декабря, когда одного из монтажников, возводивших дом на улице Пехотинцев, раздавило листом металла. После происшествия возбудили уголовное дело, фигурантом в котором, предположительно, стал водитель погрузчика, перевозивший металлический лист, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Проводится судебно-медицинская экспертиза, и анализируются документы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что погибшим оказался 28-летний мигрант.
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