Челябинский губернатор доложил полпреду Якушеву о мерах поддержки детей мобилизованных

08 декабря 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Текслера, поддержка мобилизованных и их семей является приоритетным направлением в работе властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания совета при полпреде президента РФ в УрФО 8 декабря доложил о мерах поддержки для детей мобилизованных. По словам главы региона, помощь мобилизованным и их семьям являются приоритетным направлением. «Для нас сегодня безусловный приоритет — оказание помощи самим мобилизованным и их семьям. В Челябинской области дополнительно к федеральным мерам поддержки приняты отдельные решения. Есть областной закон, который ввел пакет мер поддержки для участников СВО», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. По словам Текслера, детей участников спецоперации на Украине не оставят без внимания в новогодние праздники. Для них будут проведены праздничные елки. Также власти региона работают над обеспечением помощи всем вернувшимся из зоны боевых действий. Для них, по словам губернатора, будет организован специальный центр реабилитации и трудоустройства. «В случае получения ранения выплата составит 300 тысяч рублей, инвалидизации — 500 тысяч рублей. В случае гибели членам семьи будет предоставлена выплата в 1 млн рублей в равных долях», — подвел итог Текслер. С начала частичной мобилизации, объявленной в РФ 21 сентября, власти региона работают над повышением социальных гарантий для мобилизованных и их семей. Льготы распространяются на детей военнослужащих, не достигших 18 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания совета при полпреде президента РФ в УрФО 8 декабря доложил о мерах поддержки для детей мобилизованных. По словам главы региона, помощь мобилизованным и их семьям являются приоритетным направлением. «Для нас сегодня безусловный приоритет — оказание помощи самим мобилизованным и их семьям. В Челябинской области дополнительно к федеральным мерам поддержки приняты отдельные решения. Есть областной закон, который ввел пакет мер поддержки для участников СВО», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. По словам Текслера, детей участников спецоперации на Украине не оставят без внимания в новогодние праздники. Для них будут проведены праздничные елки. Также власти региона работают над обеспечением помощи всем вернувшимся из зоны боевых действий. Для них, по словам губернатора, будет организован специальный центр реабилитации и трудоустройства. «В случае получения ранения выплата составит 300 тысяч рублей, инвалидизации — 500 тысяч рублей. В случае гибели членам семьи будет предоставлена выплата в 1 млн рублей в равных долях», — подвел итог Текслер. С начала частичной мобилизации, объявленной в РФ 21 сентября, власти региона работают над повышением социальных гарантий для мобилизованных и их семей. Льготы распространяются на детей военнослужащих, не достигших 18 лет.