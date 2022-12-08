Курганский бизнесмен пытается отсудить у мэрии недостроенный ТРЦ

ТРЦ, из-за которого бизнесмен судится с мэрией Кургана, отстроен на 14% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель Нифтулла Нифтуллаев пытается отсудить у мэрии торгово-развлекательный центр (ТРЦ), который ему не позволяет достроить администрация. Об этом сообщается в официальных документах на сайте Арбитражного суда.

«Индивидуальный предприниматель Нифтуллаев Нифтулла Тахир Оглы обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к администрации города Кургана о признании права собственности на объект незавершенного строительства. Арбитражный суд определил: принять исковое заявление к производству», — указано в судебном акте.

Сообщается, что курганская мэрия запретила Нифтуллаеву строить ТРЦ на участке: микрорайон 8, проспект Голикова. Предпринимать подавал иски против городской администрации ни один раз. Согласно данным на сайте публичной кадастровой карты РФ, площадь центра около 34 тысяч кв. м. Участок поставлен на учет в 2008 году. Курганский бизнесмен вложил в строительство ТРЦ около 88 млн рублей. Торговый центр, на момент написания статьи, отстроен на 14%.

«Неоднократно пытались добиться того, чтобы закончить строительство. В этом здании должно было работать 560 человек. Мы пытаемся добиться правды, чтобы нам разрешили завершить строительство этого здания. Но в Кургане мы, видимо, этого не добьемся», — пояснил URA.RU Нифтуллаев.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Кургана не смог вернуть участок под стройку ТРЦ. Арбитражный суд Уральского округа в городе Екатеринбурге не удовлетворил жалобу бизнесмена Нифтуллы Нифтуллаева, просившего признать незаконным отказ мэрии Кургана от договора аренды земельного участка под строительство ТРЦ.