Курганский бизнесмен не смог вернуть участок под стройку ТРЦ

Суд признал законным односторонний отказ мэрии Кургана от договора аренды участка в 8-м микрорайоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге не удовлетворил кассационную жалобу бизнесмена Нифтуллы Нифтуллаева, который просил признать незаконным односторонний отказ мэрии Кургана от договора аренды земельного участка под строительство ТРЦ. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах суда. Более подробная информация пока не опубликована.

Нифтуллаев обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к мэрии Кургана с требованием признать недействительным односторонний отказ от договора аренды земельного участка под строительство ТРЦ в 8-м микрорайоне, заключенный в 2014 году. В мэрии заявляли, что договор аренды расторгли, так как строительство ТРЦ не началось. Истец заявлял, что мэрия нарушила порядок уведомления об одностороннем отказе от договора аренды. Также он предоставил акты КС-2 и КС-3, согласно которым в 2021 году на спорном участке проводились строительные работы по установке фундамента.

В конце 2021 года суд отказал Нифтуллаеву в иске. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в марте оставил это решение без изменений. Бизнесмен обратился с жалобой в Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург).

Параллельно с этим делом арбитражный суд Курганской области рассматривает еще четыре иска, связанных со спорным участком под строительство ТРЦ. Нифтуллаев требует от мэрии заключить новый договор аренды и признать недействительным прекращение действия разрешения на строительство ТРЦ. Мэрия требует от бизнесмена освободить участок и выплатить деньги. Нифтуллаев заявлял URA.RU, что с момента начала стройки он засыпал землей заболоченный участок глубиной до четырех метров. Работы требовали времени, чтобы земля утрамбовалась. На стройку уже затрачено более 80 млн рублей.

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