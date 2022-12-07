В Екатеринбурге дворец дзюдо, куда ждут Путина, откроют в конце 2022 года

Работы во дворце спорта в Академическом районе Екатеринбурга подходят к концу, открыть здание планируют уже к концу года. Об этом URA.RU сообщили представители компании-подрядчика.
«Мы вышли на финишный этап. Отделочные работы завершены на 97%, завозим техническое оборудование, заканчиваем работу по инженерным сетям. Будем вводиться в конце года. Дворец дзюдо — это универсальный объект, где будут проходить соревнования по дзюдо и по самбо. В августе здесь ожидаются большие соревнования по дзюдо, которые обычно посещает президент РФ Владимир Путин», — поделился представитель компании Александр Марков.
Дворец дзюдо — один из нескольких объектов, где пройдут игры Универсиады. Помимо него игры Универсиады примет дворец художественной и эстетической гимнастики и другие объекты.
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