Тюменский международный экспорт заблокирован дефицитом финансирования

Возможная прибыль часто не перекрывает расходы бизнеса на логистику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Существующих мер государственной поддержки в Тюменской области недостаточно, чтобы международный экспорт стал выгодным. Об этом URA.RU рассказали руководители тюменских предприятий «Мегатор» и «Неомаш» Аркадий Перегудов и Владимир Блашенцев.

«Мы пока не нащупали те пути, где логистика не обнулит возможную прибыль. Казахстан нас устраивает по транспорту, но не устраивает по другим причинам. Дальше на восток двигаться с транспортной точки зрения уже не выгодно — расходы будут выше прибыли. Остается путь на запад, но говорить об этом очень рано, может быть, через год», — пояснил свою позицию в разговоре с URA.RU директор ООО «Мегатор» Перегудов.

В руководстве «Неомаша» тоже опасаются высоких транспортных расходов. К тому же, говорить о реальных покупателях тоже пока слишком рано, считает генеральный директор компании Блашенцев.

«У нас нишевая продукция, штучная. Ее дорого производить и везти, и для нее надо найти конкретного заказчика. Есть партнерские отношения с Казахстаном. Хочется работать и со странами арабского мира. Сейчас готовим для них переводы наших коммерческих предложений», — добавил в диалоге с URA.RU Блашенцев.

Ранее агентство рассказывало о том, что региональные власти готовы компенсировать тюменским экспортерам часть затрат на транспорт — но только до границы РФ.