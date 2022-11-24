Тюменский бизнес получит от властей новые льготы

Тюменским предпринимателям будут частично компенсировать логистические расходы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменским экспортерам будут компенсировать часть логистических затрат. Об этом сообщается в информационном центре правительства Тюменской области.

«Накануне было подписано соглашение между региональным Инвестиционным агентством и крупнейшей российской логистической компанией СДЭК. Сотрудничество поможет бизнесу комфортно и быстро снизить затраты на перевозку экспортных товаров. Сумма возмещения — до 500 000 рублей. Такой господдержкой в рамках нацпроекта смогут воспользоваться несколько десятков малых предпринимателей», — сообщили URA.RU в информационном центре правительства региона.

Для того, чтобы получить льготу на перевозку своего товара до границы РФ, нужно обратиться напрямую в транспортную компанию, которая, с учетом подписанного соглашения, определит конечную цену на услугу. «Самому предпринимателю не нужно сначала работать с транспортной компанией, получать документы, идти к нам, ждать, когда мы дадим возмещение. Он сразу же обращается в транспортную компанию, которая с учетом этой субсидии уже выставляет цену значительно более низкую, чем должна была быть изначально», — сообщает директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Антон Машуков.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор назвал экспорт товаров из региона одним из самых слабых показателей. По его словам, Тюменской области сложно конкурировать с другими субъектами РФ в Национальном рейтинге инвестиционного климата.